60 чинара в Пловдив засадени за 35 години на издателство “Хермес”

Благородната инициатива поставя началото на поредица от събития по повод годишнината

Екипът на Издателска къща “Хермес” засади 60 чинара на Гребната база в Пловдив. “Това е спомен, който ще расте във времето – така, както растат думите и духът на големите разказвачи”, каза управителят на “Хермес” Стойо Вартоломеев.

Зелената инициатива на “Хермес” не е случайна. Тя започва преди 5 години. Тогава - по повод своята 30-годишнина, екипът на издателството засажда 60 медоносни липи в жк “Тракия” в Пловдив.

Сега с чинарите “Хермес” поставя символично начало на поредица от събития за своята 35-а годишнина.

Те ще продължат през май с кампанията “Дни на българската книга”. В нея ще бъдат представени “Призоваване на поезията” от Мирела Иванова, “Животът е наблизо” от Иван Станков, “Сълзата на Семла” от Веселина Кожухарова и др. Специално място в издателската програма на “Хермес” заема книгата “Седем истории за любов, грях и смърт”, която излиза в памет на дългогодишния директор на ИК “Хермес” Валентин Георгиев.

През юбилейната година ще бъдат излъчени 6 филма по мотиви от книги на “Хермес”, а по желание на читателите ще бъдат преиздадени няколко знакови заглавия на издателството.

Кулминацията на събитията ще бъде през декември – по време на Коледния панаир на книгата, а дотогава следете сайта и страниците на издателството в социалните мрежи, където ще бъдат обявявани подготвените изненади.

