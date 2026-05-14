ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На "Лесово" задържаха над 3 кг контрабандно злато ...

Времето София 16° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22842285 www.24chasa.bg

60 чинара в Пловдив засадени за 35 години на издателство “Хермес”

1244
Екипът на издателска къща “Хермес” позира с кирките и лопатите, след като засади 60 чинара в Пловдив. СНИМКА: ИК “ХЕРМЕС”

Благородната инициатива поставя началото на поредица от събития по повод годишнината

Екипът на Издателска къща “Хермес” засади 60 чинара на Гребната база в Пловдив. “Това е спомен, който ще расте във времето – така, както растат думите и духът на големите разказвачи”, каза управителят на “Хермес” Стойо Вартоломеев.

Зелената инициатива на “Хермес” не е случайна. Тя започва преди 5 години. Тогава - по повод своята 30-годишнина, екипът на издателството засажда 60 медоносни липи в жк “Тракия” в Пловдив.

Сега с чинарите “Хермес” поставя символично начало на поредица от събития за своята 35-а годишнина.

Те ще продължат през май с кампанията “Дни на българската книга”. В нея ще бъдат представени “Призоваване на поезията” от Мирела Иванова, “Животът е наблизо” от Иван Станков, “Сълзата на Семла” от Веселина Кожухарова и др. Специално място в издателската програма на “Хермес” заема книгата “Седем истории за любов, грях и смърт”, която излиза в памет на дългогодишния директор на ИК “Хермес” Валентин Георгиев.

През юбилейната година ще бъдат излъчени 6 филма по мотиви от книги на “Хермес”, а по желание на читателите ще бъдат преиздадени няколко знакови заглавия на издателството.

Кулминацията на събитията ще бъде през декември – по време на Коледния панаир на книгата, а дотогава следете сайта и страниците на издателството в социалните мрежи, където ще бъдат обявявани подготвените изненади.

Екипът на издателска къща “Хермес” позира с кирките и лопатите, след като засади 60 чинара в Пловдив. СНИМКА: ИК “ХЕРМЕС”

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание