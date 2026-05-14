В “Тандем” талант, а не съревнование свързва баща и дъщеря Русеви

“Тандем” е озаглавена новата изложба в артгалерия Vejdi. Тя представя произведения на двама творци - баща и дъщеря, скулптор и художничка, всеки изключително талантлив в това, с което се занимава.

Експозицията събира на едно място нови творби на големия скулптор Иван Русев и на дъщеря му Нина Русева. Сред тях могат да бъдат видени каменни скулптури и рисунки на Русев и живописни платна на Русева.

“Тандем - дума, означаваща симбиоза между две различни неща - два пола, два характера, две природи, две различни отношения към действителността. Онова, което свързва този тандем от две поколения - баща и дъщеря, е един изминат дълъг път от него и един път, по който тя върви сега. Талантливата Нина е дъщеря на големия български скулптор Иван Русев. Те не влизат в съревнование кой е по-добър, те уверено вървят по пътя - както Дюма-баща и син, както Брьогел-баща и син и както много други, превъзмогнали страстите и осъществили своето творчество. Талантът има само един път - напред и нагоре”, казва собственикът на галерията Вежди Рашидов.

Иван Русев е роден през 1954 г. в София. Завършва “Скулптура” в НХА при проф. Величко Минеков през 1979 г. и бързо успява да навлезе в художествения живот, като през годините реализира много свои самостоятелни изложби. Работи основно в камък, а произведенията от зрелия му период се отличават с характерен подход при обработката на този материал, при който намесата е деликатна и подчертава естествената природна структура.

Негови творби се намират в множество галерии в България и чужбина като Испания, Нидерландия, Австрия, Словакия, Мексико, Индия, Германия, Южна Корея, Франция. Получава множество награди, сред които е отличието “Златно перо” за 2024 г. за принос към българската култура и изкуство.

Нина Русева е родена на 28 ноември 1977 г. в София, където живее и работи. През 2002 г. завършва “Живопис” в НХА в класа на акад. Светлин Русев. От 2021 г. е с докторска степен по “Изобразително изкуство и изкуствознание” в академията. Преподава и там, и в НБУ, и в НАТФИЗ. Участва в множество общи художествени изложби в страната и чужбина, също има над 20 самостоятелни изложби и награди.

