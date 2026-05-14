Силвия Богоева запечатва моментите, които се променят с невероятна скорост

Опит на непоправим оптимист и мечтател да пътува във времето - към спомените, към стремежите и към мечтите си. Така художничката Силвия Богоева описва новата си изложба “И безвремието е време”, която ще подреди в галерия “Нюанс”.

За Богоева времето не е просто хронология, а състояние на духа. Затова и безвремието не е празнота, а “друг вид пълнота” - състояние, в което преживяното продължава да съществува отвъд измеримото.

“Тази изложба е опит за фрагментиране на миговете с удължено присъствие - пътувания и срещи, оставили траен отпечатък в живота ми.

Театърът е едно от най-силните доказателства за краткото физическо присъствие и дългия живот на спомена. Един спектакъл отминава, но продължава да съществува в друга форма - в паметта, в усещането, в следата, която е оставил.

Градове като Венеция и Париж за мен не принадлежат на времето - те го моделират. При всяко завръщане на тези места усещам техния собствен ритъм и специфично наслагване на живот, което неизменно свързвам с безвремието”, обяснява Богоева.

Местата, хората и животните, които рисува на своите платна, всъщност запечатват моменти от живота, които се променят с невероятна скорост. По думите на художничката освен биографичен отпечатък в картините се съхранява и емоционалното състояние на тези мигове.

Силвия Богоева е родена на 17 октомври 1990 г. в София. Завършва бакалавърската си степен по “Порцелан и стъкло” в НХА през 2014 г., а от 2016 г. е дипломиран магистър по “Живопис” в ателието на проф. Ивайло Мирчев и проф. Десислава Минчева. Има 6 самостоятелни изложби, лауреат е на 7 награди.

“Художниците имаме привилегията да можем да преплитаме сюжетни и времеви линии. В тази изложба не наблягам на “художествената измислица”, а по-скоро на личния прочит на реално съществуващи места, хора и събития - пречупени през призмата на значимостта им за мен”, казва Силвия Богоева. Откриването на експозицията ѝ е на 26 май от 18 ч.