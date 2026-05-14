Седем истории, които пазят паметта на писателя Валентин Георгиев

“Столът в издателството продължава да стои празен. Неизписаните листи на писателя са бели. Но книгата, която държите в ръцете си, думите в неговите “Седем истории за любов, грях и смърт” са живи. Прочетете ги!” Съветът е на Стойо Вартоломеев, основател на “Хермес” - издателството, което публикува книгата на дългогодишния си директор Валентин Георгиев (1961–2025) в негова памет.

Той е роден в Асеновград. Завършил е чешка филология. Автор е на още две белетристични книги - “Ако сме вечни” и “Самотни светци”. Носител е на литературните награди “Пловдив” и “Светлоструй”. Негови творби са превеждани на сръбски, полски и немски език.

