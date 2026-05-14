Доцова и министър гледат “Шум зад кулисите” в Сатирата

Зад кулисите на театъра е винаги много интересно. Там се правят вълнуващи спектакли, ражда се магията на сценичното изкуство… Но е и място за интриги, за съперничество и любовни афери. Тези теми са в основата на сюжета на новата комедия в репертоара на Сатиричния театър “Шум зад кулисите”. А сред първите, които я гледаха, бяха председателят на Народното събрание Михаела Доцова и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Те уважиха поканата на Сатирата за последната премиера за сезона във вторник вечерта и като специални официални гости бяха посрещнати лично от директора Калин Сърменов.

Спектакълът “Шум зад кулисите” е определян като остроумен автошарж, създаден с любов към театъра и съпричастност към труда на актьорите. В него участват Силвия Лулчева, Маргарита Хлебарова, Мартин Желанков, Рада Кайрякова и други.

