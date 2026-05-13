Не е само Дара! Три български песни на "Евровизия", ако броим и молдовския рапър (Видео, обзор)

Откраднаха ли чужденците парче на Криско, Играта и Лео Бианки?

Открадната ли е българска песен, за да се създаде Viva, Moldova? Така се казва парчето, изпълнено от рапъра Сатоши на първия полуфинал на “Евровизия” във вторник, с което той класира Молдова за финала на престижния конкурс. Отговорът на въпроса идва, докато си припяваме “Градина, смокиня, направи се на свиня, Созопол, Ахтопол - цяло лято парти има”.

Ако това е така, не една, а три български песни ще звучат на тазгодишната “Евровизия” - предстои изпълнението на Дара утре вечер, а на финала в събота ще излезе и Кристиан Костов, поканен да гостува като един от най-запомнящите се участници през последните години.

След първия полуфинал на 12 май десет страни се класираха за финалите - Финландия, Гърция и Молдова влязоха в първата тройка, Белгия, Швеция, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша. Отпаднаха Грузия, Естония, Португалия, Сан Марино и Черна гора.

Големия процент от гласовете обра именно Молдова. Рапърът Сатоши с песента си Viva, Moldova получи 778 гласа (28,2%) от трите хиляди души, които участваха в публичното гласуване на “Евровизия”.

Песента обаче има познато звучене, а в социалните мрежи реагира и певецът Лео Бианки, който направи паралел между молдовската песен и парчето “Цяло лято” на Играта, Лео и Криско, което беше летен хит у нас преди повече от 10 години.

“WTF Eurovision Song Contest” (от англ. - “Какъв, по дяволите, песенен конкурс “Евровизия”), пише Лео под поста си, а в коментарите мнозина се съгласяват, че парчето на молдовците звучи много познато. Някои потребители дори предлагат на Лео да докладва на “Евровизия” за нарушение на авторските права.

Вторият полуфинал е тази вечер, когато ще се представи и България. Дара ще излезе на сцената първа с песента си “Бангаранга”.

