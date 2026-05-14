ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Масирана руска атака с дронове и балистични ракети...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22844132 www.24chasa.bg

Осъдиха мъж за кражба на неиздадена музика на Бионсе

380
Бионсе СНИМКА: Instagram / beyonce

Мъж беше осъден на две години затвор за това, че е откраднал дискове с неиздадена музика на Бионсе от автомобил в американския град Атланта, предаде Би Би Си.

Келвин Евънс, на 41 години, се е признал за виновен по обвинения за проникване в автомобил и незаконно навлизане в чужда собственост. Освен ефективната присъда съдът му е наложил и три години пробация.

Кражбата е извършена през юли 2025 г., малко преди концертите на Бионсе в Атланта от турнето Cowboy Carter Tour. Откраднатият автомобил под наем е бил използван от екипа на звездата.

Сред изчезналите вещи са били два куфара с твърди компютърни дискове (HDD), съдържащи неиздадени и защитени с воден знак музикални записи, планове за концертни продукции, видеоматериали и списъци с песни за бъдещи участия. Откраднати са също лаптопи, слушалки и дизайнерски дрехи.

Разследващите са използвали записи от охранителни камери и данни за проследяване на електронни устройства, за да установят самоличността на извършителя. Въпреки ареста част от откраднатите материали, включително музикалните файлове, все още не са открити, допълва Би Би Си, цитирани от БТА.

Бионсе СНИМКА: Instagram / beyonce

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Николай Денков: Публичен тест за кандидатите за ВСС и главен прокурор, а не ускорен избор (Видео)