Осъдиха мъж за кражба на неиздадена музика на Бионсе

Мъж беше осъден на две години затвор за това, че е откраднал дискове с неиздадена музика на Бионсе от автомобил в американския град Атланта, предаде Би Би Си.

Келвин Евънс, на 41 години, се е признал за виновен по обвинения за проникване в автомобил и незаконно навлизане в чужда собственост. Освен ефективната присъда съдът му е наложил и три години пробация.

Кражбата е извършена през юли 2025 г., малко преди концертите на Бионсе в Атланта от турнето Cowboy Carter Tour. Откраднатият автомобил под наем е бил използван от екипа на звездата.

Сред изчезналите вещи са били два куфара с твърди компютърни дискове (HDD), съдържащи неиздадени и защитени с воден знак музикални записи, планове за концертни продукции, видеоматериали и списъци с песни за бъдещи участия. Откраднати са също лаптопи, слушалки и дизайнерски дрехи.

Разследващите са използвали записи от охранителни камери и данни за проследяване на електронни устройства, за да установят самоличността на извършителя. Въпреки ареста част от откраднатите материали, включително музикалните файлове, все още не са открити, допълва Би Би Си, цитирани от БТА.