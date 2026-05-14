Дара - първа в класацията на журналистите и публиката на "Евровизия"

Представителката ни на „Евровизия" Дара е първа в класацията на публиката и журналистите за репетицията на втория полуфинал на песенния конкурс.

Пресцентърът на „Евровизия" 2026 е отворил врати за акредитираните представители на медиите, които са имали възможност да наблюдават цялостното репетиционно представяне на Полуфинал 2 от начало до край. Веднага след това от ESCXTRA са поканили представителите на медиите да гласуват в ежегодно проучване сред журналистите. КАДЪР: Фейсбук/ESCXTRA.com

По време на репетицията журналистите с акредитация са имали възможност да следят на живо събитията от арената в пресцентъра по време на репетицията. След като участниците са излезли на сцената днес, представителите на медиите са били поканени да гласуват за трите си любими репетиции от деня.

В анкетата сред публиката 2026 ESCXTRA си сътрудничи с ESC Insight, 12 Points From America, Merci Chérie Podcast, That Eurovision Site и ESC Gabe за провеждането на „Евровизия: Анкета сред публиката за полуфинал 2". И там нашата представителка е на първо място. КАДЪР: Екс/@escxtra

Дара ще представи България тази вечер на втория полуфинал на „Евровизия 2026" във Виена с песента "Бангаранга". Тя ще открие вечерта - ще пее първа. Може да се гласува чрез платформата ESC.VOTE от зрители извън България. Според правилата у нас не може да се гласува за българския представител.

Шоуто ще бъде излъчено на живо по БНТ 1. Началото на прекия ефир е от 22 часа българско време.

Финалистите от първия полуфинал са Гърция, Финландия, Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша.

Днес, на втория полуфинал, изпълненията си ще представят: Армения, Румъния, Швейцария, Азербайджан, Люксембург, Чехия, Албания, Дания, Кипър, Норвегия, Малта, Австралия, Украйна и Латвия.

Освен избраните от двата полуфинала, в надпреварата за приза ще участват Великобритания, Германия, Италия и Франция, както и Австрия като страна домакин. Те се класират директно за големия финал в събота.