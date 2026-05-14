Джон Траволта режисира дъщеря си Ела Блу на кинофестивала в Кан

Другите най очаквани събития са завръщането на Андрей Звягинцев в киното след десетгодишна пауза, "трагикомедията за половете" на Педро Алмодовар и трилърът "Нейният личен ад" на Николас Уиндинг Рефн

"Нощен полет за Лос Анджелис"

Режисьор Джон Траволта, в ролите: Кларк Шотуел, Кели Евистън-Куинет, Ела Блу Траволта, Олга Хофман, Джон Траволта

Иконата на американското кино Джон Траволта ще представи първия си игрален филм като режисьор на фестивала в Кан.

72-годишният актьор за първи път застава от другата страна на камерата, за да екранизира собствената си книга "Нощен полет за Лос Анджелис" (Propeller One-Way Night Coach) – история, написана за сина му Джет, който страда от епилептични пристъпи от детството си и почина през 2009 г., публикувана през 1997 г. Така филмът разказва за 8-годишно момче, което за първи път се качва на самолет, за да последва майка си – актриса, заминаваща за Холивуд.

Пътуването през Америка е белязано от срещи с колоритни пътници и поредица от неочаквани приключения под погледа на доброжелателни стюардеси, една от които е изиграна от Ела Блу Траволта, дъщерята на Джон Траволта.

Ела Блу Траволта Снимка: Getty Images

Изпълнителят на ролята на Винс Вега в "Криминале" ("Златна палма" в Кан през 1994 г.), който е израснал недалеч от летище "Ла Гуардия" край Ню Йорк, сам е опитен професионален летец. Той е получил "първия си лиценз за пилот на 22 години" според съобщението на фестивала в Кан.

Премиерата в българските кина е на 22 май, а филмът ще бъде достъпен в Apple TV от 29 май.

Траволта е добре позната фигура на фестивала в Кан, където е присъствал многократно, включително три пъти в конкурсната програма с "Криминале", "Тя е толкова прекрасна" (1997) и "Първични цветове" (1998).

"Минотавър"

Режисьор Андрей Звягинцев, в ролите: Ирис Лебедева, Дмитрий Мазуров, Варвара Шмикова, Юрис Жагарс и Анатолий Бели

Андрей Звягинцев се завръща на големия екран след десетгодишна пауза, причинена отчасти от здравословни проблеми (през лятото на 2021 г. режисьорът претърпя изключително тежък случай на COVID-19). Излизането на "Минотавър" беше обявено през януари 2025 г. Продукцията е дело на компании от Франция, Германия и Латвия, като снимките се провеждат в Рига, но действието на филма се развива в Русия.

Сюжетът се фокусира върху ръководителя на голяма компания, който открива изневярата на съпругата си, докато се подготвя за мащабни съкращения. Във филма участват Ирис Лебедева, Дмитрий Мазуров, Варвара Шмикова, Юрис Жагарс и Анатолий Бели. Михаил Кричман, постоянният оператор на режисьора, е зад камерата. Филмът е описан като "интимна драма, вплетена в контекста на съвременна Русия".

"Минотавър" беше обявен първи по време на програмата на филмовия фестивал в Кан, така че Тиери Фремо имаше време да коментира филма. Той отбеляза, че тъй като Звягинцев в момента живее извън Русия, режисьорът ще представи руското общество от непозната перспектива. Фремо също така сравни филма с "Невярната съпруга" (1968) на Клод Шаброл, който също разглежда темата за прелюбодеянието.

"Нейният личен ад"

Режисьор Николас Уиндинг Рефн, в ролите: Софи Тачър, Чарлс Мелтън, Кристин Фросет и Хавана Роуз Лю

Николас Уиндинг Рефн не е режисирал от 2016 г., но не е изчезнал от светлината на прожекторите. През последните седем години той е издал два минисериала - Too Old to Die Young и Copenhagen Cowboy, и е споделил множество снимки с емблематичния гейм дизайнер Хидео Коджима. Сюжетът на новия му филм "Нейният личен ад" в момента се пази в тайна. Всичко, което е известно, е, че това е трилър, чието действие се развива в Токио. Обещават "много блясък, секс и насилие".

Рефн дължи пробива си отчасти на Drive (2011) с участието на Райън Гослинг, когато режисьорът най-накрая излезе от датското инди гето на големия екран. Филмът спечели наградата за най-добър режисьор. "Нейният личен ад" ще бъде показан извън конкурса и на фестивала ще отбележи световната си премиера.

"Горчива Коледа"

Режисьор Педро Алмодовар, в ролите: Барбара Лени, Леонардо Сбаралия, Айтана Санчес-Хихон, Виктория Луенго

Педро Алмодовар посещава Кан със завидно постоянство от началото на 80-те години на миналия век, но маестрото все още не е спечелил главната награда "Златна палма". Е, може би тази година ще го направи.

Главната героиня в "Горчива Коледа" Елза (Барбара Лени) е успешен рекламен режисьор, чийто живот е толкова подреден, че дори смъртта на майка не нарушава рутината . Докато не получава мощна паникатака. Успоредно се разгръща историята на Раул Дюран (Леонардо Сбаралия), борещ се режисьор, който пише сценарий за Елза.

Филмът вече е пуснат в Испания, така че можете да прочетете рецензии от местната преса. Той получи доста благоприятен прием, въпреки че някои отбелязват нарастващата склонност на режисьора към самоцитиране. El Mundo го нарича "най-сложния, най-недовършения и най-слабия филм на Алмодовар".

"Успоредни истории"

Режисьор Асгар Фархади, в ролите: Изабел Юпер, Венсан Касел, Катрин Деньов, Пиер Нине и Виржини Ефира

Асгар Фархади, изтъкнат гост на Лазурния бряг и двукратен носител на "Оскар", е подложен на голям стрес през последните години. Обвинението в кражба на идеята за филма "Герой", който спечели голямата награда на филмовия фестивал в Кан през 2021 г., попадна в заглавията по целия свят. Съдебната битка продължи близо две години – докато съдът не призна режисьора за невинен. Така стандартната почивка на Фархади между филмите от две години се удължи до пет.

"Успоредни истории" е заснет във Франция - страна, в която Фархади не е снимал от "Тайните на миналото" (2013). Филмът проследява писателката Силвия, отчаяно търсеща вдъхновение. Методът е прост: наблюдава съседите си от другата страна на улицата. Фархади е сглобил солиден актьорски състав от европейски звезди.

"Овца в кутия"

Режисьор Хирокадзу Корееда, в ролите: Харука Аясе, Дайго Ямамото, Куваки Риму, Нана Сеино

Това е осмото участие на Корееда във фестивалния конкурс. През 2018 г. драмата му "Крадци от магазини" спечели "Златна палма". "Овца в кутия" е препратка към "Малкият принц" на Екзюпери. В историята семейна двойка - Отоне и Кенсуке Комото, губят сина си и впоследствие осиновяват дете робот.

Корееда отбелязва интереса към връзката между технологичния прогрес и вечните човешки ценности. Веднъж режисьорът попаднал на статия, изследваща популярността на бизнеса със създаване на "цифрови двойници" на мъртвите в Китай. Така се родила идеята за филма – Корееда дори лично се запознал с човек, работещ в областта на технологичното "възкресение".