Министърът на културата Милошев се обади на Дара с пожелания за успех на "Евровизия"

Министърът на културата Евтим Милошев проведе телефонен разговор с представителката ни на „Евровизия" – Дарина Йотова - Дара. Той ѝ пожела успех и увереност и предаде поздравления за целия екип, подготвил българското участие.

Министър Милошев подчерта, че участието на България в конкурса е важна възможност за представяне на съвременната българска музика пред международна аудитория, а самата Дара е харизматичен артист, който носи енергията на новото поколение. „Българите сме сила, когато сме единни и се подкрепяме", заяви министърът на културата. Евтим Милошев. Снимка: Министерство на културата