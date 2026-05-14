Народният театър забранява на Валери Йорданов да играе моноспектакъла "Караконджул" на други сцени

Актьорът обяви представлението като авторско, премиерата е на 24 юни в "Театро Отсам канала"

В програмата на Народния театър все още има три дати, на които би трябвало да се играе

Актьорът Валери Йорданов, който от шест години играе моноспектакъла "Караконджул" в Народния театър "Иван Вазов", възнамерява вече да се премести на нова сцена. Във фейсбук той пусна нов плакат на представлението, чиято премиера предстои на 24 юни в "Театро Отсам канала".

Актьорът обаче не е носител на авторското право върху текста и режисурата на пиесата „Караконджул", затова от Народния театър пуснаха позиция, в която определят действията му като нарушение на трудовия договор.

"Във връзка с включването на моноспектакъла „Караконджул" в програмата за месец юни 2026 г. на частния театър „Théatro отсам канала", обявен като авторски спектакъл на Валери Йорданов, заявяваме, че по никакъв начин актьорът не е потърсил съгласието на театъра, нито е поискал разрешение да представя моноспектакъла „Караконджул" на друга сцена, извън тази на Народен театър „Иван Вазов"", пишат от Народния театър.

В Софийския градски съд е образувано производство, в което се води правен спор относно авторството на текста на пиесата „Караконджул". Към настоящия момент делото все още е висящо на първа съдебна инстанция. Това означава, че докато не бъде постановен окончателен съдебен акт, установяващ авторството на текста на пиесата „Караконджул", никой друг, освен Народен театър „Иван Вазов", няма право да поставя пиесата, в това число и на сцената на други театри, както и дадено лице да се афишира като неин автор.

В програмата на Народния театър все още са заложени три дати, на които би трябвало да се игра спектакъла - 27 май, 2 и 18 юни.

Интересното е, че описанието за премиерата на новата сцена е същото, като това в Народния театър: Главният герой живее сам в планината, заобиколен единствено от своите любими твари, за които се грижи. Своите овце, кози, Мечката, която е отгледал и вечният му Опонент, с който непрестанно спори – кметът на селото му, който той е идентифицирал като „радио-точката" в стаята си. В последната си тежка вечер персонажът се подготвя за отмъщение. И докато го прави – преглежда като на лента живота си и нерадостните събития, които са го мачкали. Прави го с чувство за авто – хумор, личен анализ и дисекция на живота си и неговия смисъл. На любовта, традициите и подчинението ни. Това е история за Греха, който ни мачка и отчасти ни разсмива.

"Народен театър „Иван Вазов" категорично не толерира действия, които нарушават установените професионални, етични и правни норми, върху които се гради авторитетът на първата ни театрална сцена. Всяко неправомерно използване на интелектуална собственост, включително реализиране на спектакли и сценични форми в нарушение на авторските и сродните им права, представлява недопустим акт, както спрямо институцията, така и спрямо труда на всички творци, участвали в създаването на съответния спектакъл", пише още в позицията.

"Народният театър ще защитава правата и репутацията си с всички предвидени от закона средства, като незабавно ще сезира всяка компетентна контролна, административна или съдебна институция при установяване на подобни нарушения. Законът следва да бъде прилаган еднакво към всички, а уважението към интелектуалния труд и творческата собственост е фундаментален принцип на всяко цивилизовано културно общество.

Вярваме, че творческата енергия на артистите и режисьорите следва да се влага в запомнящи се роли, достойни за българските и международните сцени и довеждане до успешна премиера на спектакли, които да отговарят на все по-високите изисквания на публиката и при спазване на законите и вътрешните правила".