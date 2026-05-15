Подкаст: Актрисата Кристина Янева: кои са опасните места за егото и суетата

Кристина Янева е от актьорите, за които театърът не е професия, а среда, в която са израснали.

“От малка бях много артистична – не се притеснявах да играя, да пея, да се правя на различни хора. Бях свободно дете”, описва себе си в подкаста “24 часа от живота”.

Идва от артистично семейство и расте с мистерията зад кулисите.“Там беше много интересно – странно облечени хора, необикновени стаи, едно място с огромна светлина. Всичко ме привличаше”, спомня си тя. По-късно театралната школа на Бончо Урумов превръща детското любопитство в осъзнат път. “Тогава усетих, че това може да стане част от живота ми.”

Кристина Янева завършва ВИТИЗ “Кръстьо Сарафов” в класа на проф. Надежда Сейкова и проф. Илия Добрев. Академията я е научила на дисциплина, етика и морал в театъра. “Това са опасни места за егото и суетата”, казва тя.

Годините ѝ като студентка съвпадат с началото на прехода – протести, стачки и политически промени.

“Сваляхме правителства, спяхме по площадите. Това ни даде много силни личностни моменти и усещането, че сме част от група, която носи отговорност да направи нещо.” Според актрисата днешното време е дори по-хаотично за младите в професията. “Сега всичко е навсякъде. Има огромна пренаситеност и трябва много да внимаваш къде отиваш и дали си готов за него”, смята тя.

