Явор Гърдев за първи път води клас по актьорство в НАТФИЗ

Явор Гърдев

Режисьорът Явор Гърдев за първи път ще поеме клас в Националната академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов”.

Той ще преподава “Актьорство за драматичен театър” на студентите през учебната 2026/2027 г. за бакалавърска степен. Заедно с него в преподавателския екип на класа ще бъдат Анастасия Лютова, Боян Крачолов и Елена Димитрова.

Явор Гърдев режисира едни от най-успешните спектакли на театралната сцена през последните години - “Венецианският търговец”, “Великденско вино”, “Това не го казвай” и много други. През юли предстои премиерата на мащабната му копродукция на Атинския фестивал в Епидавър - “Вакханки”.

