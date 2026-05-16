Всички искат да се женят на 6.06.2026 и 26.06.2026, в София - ритуал на всеки 20 минути

Според нумерологията 2 и 6 са свързвани със семейството, влюбени пазят отдалече датите с повтарящи се числа

Три дни през юни ще съберат повече двойки в ритуалната зала, отколкото през цялата година. Заради съвпадащите числа стотици влюбени са се записали да сключат брак на 6.06.2026, 20.06.2026 и 26.06.2026 г.

Нумерологията свързва числата 2 и 6 с партньорството и семейството, затова и цялата 2026-а се смята за благодатна година за вричане. А когато и 6 юни, и 20 юни се падат в събота, интересът към датите за сватба става още по-голям.

Бумът в София ще е първия уикенд на юни - 98 двойки ще си кажат “да” на 6.06. Заради наплива точно за тази дата от Столичния дом за радостни обреди са отворили още една допълнителна зала. Графикът и за нея обаче вече е запълнен.

Така в шестте обредни зали в столицата на 6 юни бракове ще се сключват през 20 минути в интервала от 10 до 12,40 ч и от 15 до 17-18 ч.

Повишен интерес има и към почти огледалните 20.06.2026 и 26.06.2026.

“За 20 юни има заявени 48 сватби, а за 26и юни - 58”, съобщи за “24 часа” директорът на Столичния дом за радостни обреди Любомир Ковачев.

В Пловдив 16 ритуала са насрочени засега за 20.06.2026 г., отчете шефката на “Радостни обреди” Чудомира Пинджева. Подобен голям интерес в града под тепетата има и към 26.06.2026 г., когато желание да сключат брак са заявили 23 двойки, а на 6.06 семейства ще станат 24 двойки влюбени.

Младоженци дори резервират часове от предходната година, за да са сигурни, че ще успеят да си запазят желаната дата и час. “Никога не сме връщали и няма да върнем нито една двойка. При необходимост осигуряваме и извънредни часове, така че всички желаещи да имат възможност да сключат граждански брак”, уверява Чудомира Пинджева.

Във Варна най-много младоженци са резервирали 26 юни. Макар и да е делничен ден, в него заветното “да” под звуците на Менделсон, изпълнен на живо на пиано в ритуалната зала, ще си кажат 23 двойки. И към 6 юни има сериозен интерес - 14 сватби. Понеже е събота, тогава се предлага и запазената марка на “Обреди” във Варна - битов ритуал, който е цял спектакъл с народни песни и танци.