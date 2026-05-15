След робота “Да Винчи” новата страст на акад. Григор Горчев е телехирургията

70 години навършва бащата на роботизираната хирургия в България академик Григор Горчев. Преди 18 г. той направи първата у нас интервенция с роботизираната система “Да Винчи” на пациентка със злокачествено гинекологично заболяване.

Днес почетният ректор на Медицинския университет в Плевен има нова страст - телехирургията. За тази цел изучава упорито и в детайли робота от V поколение в УМБАЛ “Света Марина” в Плевен, където е основател и управител. Надеждата му е скоро да има световни и европейски регулации, за да може да оперира от разстояние.

Акад. Горчев е член на лигата “Лекарите, на които вярваме” на “24 часа”. За постиженията си в науката акад. Горчев е носител на високото френско държавно отличие “Офицер на Ордена на академичните палми”.

Днес лекарят ще празнува в Милано, където съпругата му - доц. Зорница Горчева, е на специализация по гастроентерология.