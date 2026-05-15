ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

САЩ се съгласиха на извънсъдебно уреждане на дело ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22849589 www.24chasa.bg

След робота “Да Винчи” новата страст на акад. Григор Горчев е телехирургията

1740
Григор Горчев

70 години навършва бащата на роботизираната хирургия в България академик Григор Горчев. Преди 18 г. той направи първата у нас интервенция с роботизираната система “Да Винчи” на пациентка със злокачествено гинекологично заболяване.

Днес почетният ректор на Медицинския университет в Плевен има нова страст - телехирургията. За тази цел изучава упорито и в детайли робота от V поколение в УМБАЛ “Света Марина” в Плевен, където е основател и управител. Надеждата му е скоро да има световни и европейски регулации, за да може да оперира от разстояние.

Акад. Горчев е член на лигата “Лекарите, на които вярваме” на “24 часа”. За постиженията си в науката акад. Горчев е носител на високото френско държавно отличие “Офицер на Ордена на академичните палми”.

Днес лекарят ще празнува в Милано, където съпругата му - доц. Зорница Горчева, е на специализация по гастроентерология.

Григор Горчев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Румяна Босева – Лулуто: Това, което те прави стар, е да спреш да се движиш (подкаст)