ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бившият шеф на "Ред Бул" вече може да поеме друг о...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22849716 www.24chasa.bg

Дара преди "Евровизия": Абсолютно съм готова да изляза на тази сцена

1824
Дара по време на изпълнението на "Бангаранга" по БНТ

„След усърдни подготовки смятам, че съм абсолютно готова да изляза на тази сцена и да изживея този момент. Спомням, си, че когато за първи път започнах да пея, бях на 5 г., и се чувствах много свободна и щастлива, докато го правя. И вчера на репетициите и на самото шоу, което имахме за журито, се почувствах по същия начин на сцената".

Това каза пред bTV певицата Дара, която представя страната ни на „Еврозизия" тази година.

С нейното изпълнение на песента Bangaranga днес ще бъде открит вторият полуфинал на конкурса, който се провежда в Австрия.

Българската изпълнителка води във вота на зрителите и публиката след генералната репетиция. С цели 54 гласа журналисти и специалисти на „Еврозизия" я поставят на първо място на вторите полуфинали. Тя успя да превземе и вота на публиката.

Полуфиналът днес започва в 22 ч, а Дара ще излезе първа на сцената.

Дара по време на изпълнението на "Бангаранга" по БНТ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Румяна Босева – Лулуто: Това, което те прави стар, е да спреш да се движиш (подкаст)