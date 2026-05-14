Дара преди "Евровизия": Абсолютно съм готова да изляза на тази сцена

„След усърдни подготовки смятам, че съм абсолютно готова да изляза на тази сцена и да изживея този момент. Спомням, си, че когато за първи път започнах да пея, бях на 5 г., и се чувствах много свободна и щастлива, докато го правя. И вчера на репетициите и на самото шоу, което имахме за журито, се почувствах по същия начин на сцената".

Това каза пред bTV певицата Дара, която представя страната ни на „Еврозизия" тази година.

С нейното изпълнение на песента Bangaranga днес ще бъде открит вторият полуфинал на конкурса, който се провежда в Австрия.

Българската изпълнителка води във вота на зрителите и публиката след генералната репетиция. С цели 54 гласа журналисти и специалисти на „Еврозизия" я поставят на първо място на вторите полуфинали. Тя успя да превземе и вота на публиката.

Полуфиналът днес започва в 22 ч, а Дара ще излезе първа на сцената.