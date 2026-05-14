Дара откри втория полуфинал на "Евровизия" (Видео)

Дара, българската представителка на "Евровизия", излезе първа на сцената във втория полуфинал с парчето си „Бангаранга" и вдигна цялата публика на крака.

Половината точки за участниците в конкурса идват от националните журита, а другата половина – от зрителите. Гласуването започwа веднага след края на всички изпълнения на вечерта.

Дара приема овациите на публиката след изпълнението си. СНИМКИ: РОЙТЕРС

Цял ден днес популярни лица от всички сфери у нас – политици, актьори, певци, спортисти, изразяваха подкрепата си към българската представителка на конкурса.

„В 22 ч огромната ни подкрепа и енергия ще бъдат заедно с Дара на сцената на „Евровизия"! Вярваме в успеха ти, мило момиче! Вече заемаш първо място в сърцето на цяла България! Ще завладееш и цяла Европа. Имаш и мощната подкрепа на сънародниците ни зад граница, които ще гласуват за теб", написа и президентът Илияна Йотова час преди началото на полуфинала в официалната си страница във фейсбук.

Българската песен беше със силна хореография. СНИМКИ: РОЙТЕРС

Във втория полуфинал се представят още певците от Азербайджан, Румъния, Люксембург, Чехия, Армения, Швейцария, Кипър, Латвия, Дания, Австралия, Украйна, Албания, Малта и Норвегия. Автоматичните финалисти Австрия, Великобритания и Франция също ще изпълняват своите песни тогава.

Финалът на "Евровизия" ще е в събота, на 16 май. За него се класират 20 страни - първите 10 от първия и от втория полуфинал, певците от Голямата четворка и от страната домакин Австрия. "Голямата четворка" са четирите държави, които основават конкурса и осигуряват най-голямо финансово участие в Европейския съюз за радио и телевизия - организатора на "Евровизия". Тези държави се класират автоматично за финала всяка година независимо от резултатите им в предишни издания. Това са Великобритания, Германия, Франция и Испания.