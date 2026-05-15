Дара отива на финала на "Евровизия"!

Дара се класира и ще участва на големия финал на "Евровизия". Тя е сред десетимата изпълнители от втория полуфинал тази вечер, която ще се състезава и на финала в събота. Нейното име бе и първото, което водещите на конкурса съобщиха, че се класира за финала.

Певицата ни излезе първа на сцената с парчето си „Бангаранга" и веднага вдигна публиката на крака.

Половината точки за участниците в конкурса идват от националните журита, а другата половина – от зрителите. Гласуването започна веднага след края на всички изпълнения на вечерта – в 23,35 ч българско време, и продължи 15-ина минути.

Във втория полуфинал се представиха още певците от Азербайджан, Румъния, Люксембург, Чехия, Армения, Швейцария, Кипър, Латвия, Дания, Австралия, Украйна, Албания, Малта и Норвегия. На сцената тази вечер излязоха и автоматичните финалисти Австрия, Великобритания и Франция.

Към финала на 16 май, в събота продължават само десет от тях - България, Украйна, Норвегия, Австралия, Румъния, Малта, Кипър, Албания, Дания, Чехия. На него ще пее Кристиан Костов, поканен да гостува като един от най-запомнящите се участници през последните години. Той класира страната ни на второ място в конкурса през 2017 г.

На сцената в събота ще се състезават и участниците от Финландия, Гърция, Молдова, Белгия, Швеция, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша, които които събраха най-много гласове в първия полуфинал.

Тази година конкурсът се провежда за 70-и път. Мотото му е „Обединени от музиката", а домакин е австрийската столица Виена.