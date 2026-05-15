Кейт Мидълтън приготви италианска паста по време на визитата си в Италия (Снимки)

снимка: Ройтерс

Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън приготви традиционната италианска паста „тортели" по време на посещение в Италия, с което завърши двудневната си визита в страната.

Кралската особа посети ферма край Болоня, където местен готвач ѝ показа как се приготвя традиционната паста – големи квадратни парчета тесто с пълнеж от зеленчуци, сирена или месо.

По време на визитата тя посети различни институции, за да се запознае с т.нар. Метод Реджо Емилия – образователен подход за малки деца, който насърчава ученето чрез игра, творчество и контакт с природата.

Посещението е първото пътуване в чужбина за принцесата, след като обяви, че ракът ѝ е в ремисия, съобщава Нова тв.

снимка: Ройтерс
