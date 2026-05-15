Дара: Обичам ви и ще се видим на финала

„Благодаря ви много за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България и на всички извън България също. Обичам ви и ще се видим на финала." Това каза по БНТ Дара след като взриви сцената на Евровизия с песента "Bangaranga".Песента ѝ "Bangaranga" откри втория полуфинал снощи и изпрати България на финала на Евровизия.

На финала отиват общо 10 от 15-те изпълнители. Сред тях са и две от страните-фаворити на букмейкърите - Дания и Австралия. На финала отиват още Албания, Кипър, Чехия, Малта, Норвегия, Румъния и Украйна. Франция и Великобритания, както и домакинът Австрия се класираха автоматично.Тази година регламентът беше променен и освен зрителски вот, имаше и такъв на национално жури.