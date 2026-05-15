В Казанлък избират 58-ата Царица Роза с пищен спектакъл в Дома на културата

Конкурсът за избор на Царица Роза, който ще се състои тази вечер в Дома на културата „Арсенал", ще съчетае красота, младост и дългогодишна традиция.

Това каза за БТА заместник-кметът по хуманитарни политики на община Казанлък Сребра Касева. Престижното отличие ще бъде присъдено за 58-и път, а събитието ще премине под мотото „Красота – аромат на душата".

Тя припомни, че изборът на Царица Роза поставя официално началото на Празника на розата в Казанлък и подчерта, че това не е просто конкурс, а едно от най-очакваните събития в града, съхраняващо вековната традиция на маслодайната роза, с която Долината е позната по целия свят. По думите ѝ интересът към престижната надпревара расте с всяка изминала година, което затруднява организаторите, но същевременно доказва, че конкурсът е утвърден и е спечелил доверието на казанлъчани. Според нея спектакълът се отличава от останалите конкурси за красота с това, че се оценяват не само външният вид, но и интелектът на претендентките, както и връзката им с Долината на розите, а най-важното е, че победителката се превръща в лице на Казанлък пред света за следващата една година.

Сребра Касева посочи, че спектакълът се надгражда всяка година и този път се очаква да бъде още по-мащабен от предходните. За короната ще се състезават 35 абитуриентки, а подготовката е започнала преди месеци. Заместник-кметът отбеляза, че традиционно претендентките преминават през програмата „Пътят към короната", която включва различни дейности за цялостната им подготовка – професионален грим и фотосесии, тренировки, уроци по етикет и поведение, както и сценични репетиции. Кандидатките са имали възможност да се срещнат с утвърдени специалисти от различни сфери и да участват в активности, които да ги запознаят по-подробно с традициите и значението на розата за региона и страната. По думите ѝ новата Царица Роза трябва да бъде много добре подготвена, за да бъде достоен посланик на Казанлък и маслодайната роза по света.

Заместник-кметът припомни още, че конкурсът в Казанлък е най-старият конкурс за красота в страната и датира от 1960 година, когато избраната абитуриентка Стефка Таралежкова е наречена „Мис Роза". Осем години по-късно е взето решение конкурсът да се провежда ежегодно и през 1968 година е избрана първата официална Царица Роза – Радка Дерелиева. Малко след това Празникът на розата в Казанлък е обявен за национален, а през 2012 година кметът Галина Стоянова настоява изборът на Царица Роза да стане част от Фестивала на розата и превръща празника в двуседмичен фестивал. Оттогава насам в конкурс-спектакъла са въведени редица нововъведения и с всяка година той става все по-популярен както в града, така и в страната и чужбина. По думите на Сребра Касева спектакълът ежегодно се организира с внимание към всички детайли, част от които са се превърнали в неизменна традиция.

„Гордост и удоволствие за Община Казанлък е, че жителите на града всяка година очакват с нетърпение избора на Царица Роза, защото това доказва, че усилията на екипа имат смисъл и че казанлъчани припознават събитието като едно от най-значимите за града", каза още тя. Касева допълни, че тази година жителите на Казанлък ще имат възможност не само да присъстват на конкурс-спектакъла, но и да се запознаят и снимат със своята избраница и с всички кандидатки по време на специален флашмоб на 17 май. Той ще се състои на площад „Севтополис" под надслов „Блясък в движение".

Община Казанлък отново е подготвила богата програма до края на Празника на розата, посочи още Сребра Касева. Друго очаквано събитие е церемонията по коронация на новоизбраната Царица Роза, която ще се състои на 5 юни на централния площад. В програмата този път е включен и специален 3D мапинг, който ще превърне спектакъла във визуално и емоционално преживяване. На следващия ден любителите на музиката ще могат да посетят концерта на певицата Ищар и групата The Gypsies, а на 7 юни ще бъде кулминацията на празничните дни. Тогава гости от цял свят ще могат да видят традицията на розобера, а по централния булевард ще премине най-голямото улично шествие в страната, което всяка година става все по-пъстро и разнообразно.

Сребра Касева подчерта, че Празникът на розата в Казанлък съхранява една от най-красивите традиции на региона и страната и привлича интереса на хиляди гости от цял свят. „Община Казанлък се стреми непрекъснато да надгражда културната програма, така че тя да отговаря на очакванията както на казанлъчани, така и на гостите на Долината и да предава на следващите поколения историята на маслодайната роза и на нейния дом – Казанлък", каза още тя.