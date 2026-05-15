"Хиперсъзнание" променя играта в Града на светлините - Лас Вегас

Бестселърът „Хиперсъзнание" заживя свой живот зад граница. На 18 май книгата на психолога Моника Балаян и журналиста Петя Минкова, издадена от КК „Труд", ще бъде представена пред многобройната публика на Българския фестивал в Лас Вегас.

След 28-минутния филм, посветен на книгата, Моника Балаян ще разкаже за единствения в света метод за контрол над подсъзнанието.

Съществуването му е доказано с проучването на Даниел Канеман, за което му бе присъдена Нобелова награда. С него той експериментално установи, че подсъзнанието определя 98% от решенията ни, като едва 2% от тях са плод на дълбоко осъзнаване. Както и че използваме две системи за мислене.

Едната е бърза, интуитивна, нещо подобно на автопилот - подсъзнанието, а втората - бавна, аналитична и съзнателна. Проследявайки с помощта на различни психологически подходи как тези системи ни влияят, Канеман стига до извода, че решенията на базата на подсъзнанието формират над 90% от икономическите и житейските ни избори. Психологът проф. Даниел Канеман пръв доказа, че правим над 90% от изборите си на ниво подсъзнание и именно за този принос той бе удостоен с Нобелова награда. СНИМКА: YOUTUBE

На базата на това откритие Моника Балаян създава новаторски техники и практики с фокус върху подсъзнанието. Те са тествани с апаратура за измерване на мозъчните вълни, които работят при 90% от участвалите в интересното изследване, чиито резултати са описани на над 90 стр. от книгата.

Още в началото на изследванията стана ясно, че при над 80% от хората мозъците им сякаш спят и са необходими техники, активизиращи най-ефективните мозъчните вълни.

Голямото предимство на авторския метод на Моника Балян – Mneuro е, че той директно работи с подсъзнанието, с мозъчните неврони и вълни. С него се стига до своеобразна промяна на вредните програми в подсъзнанието и изграждането на нови, водещи до желаните резултати. ИЛЮСТРАЦИЯ: "ХИПЕРСЪЗНАНИЕ"

За силите, скрити в подсъзнанието, е известно от векове и ключът към тях се търси през всички епохи. За съжаление, предимно на езотерично ниво.

В случая с Mneuro е избран научният подход, като всички програми се тестват с научноизследователски уред и се следи как се отразяват на работата на мозъка.

Именно за този подход методиката бе отличена за най-добра иновация в психологията - Best Innovation Award от глобалната международна организация за изобретения International Invention Awards. Моника Балаян СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Заради изключителните си професионални постижения през 2025 г. проф. Моника Балаян бе включена в престижния регистър „Marquis Who's Who". Месеци преди това тя бе удостоена със званието член на Кралското дружество на изкуствата (FRSA).

Тя е член на Американската психологическа асоциация, Международната асоциация по приложна психология и Европейското дружество на учителите в гимназията. Заедно с това е лектор на безплатни семинари за пациенти с рак, подкрепя деца и семейства в неравностойно положение и редовно провежда благотворителни лекции.

Другият съавтор на книгата Петя Минкова е журналист с 30 годишен стаж, автор на 4 книги. Нобеловият лауреат Дан Шехтман и Петя Минкова СНИМКА: ВАСИЛ ПЕТКОВ До 2022 г. е зам. главен редактор на вестник „168 часа", от 2023 г. е част от проекта „24 часа - 168 истории", а от 2018 г. е зам. главен редактор на списание „Космос", където работи с едни от най-изявените учени в света, сред които най-цитирани физик в света проф. Джон Елис, световноизвестния палеонтолог проф. Стийв Брусати, създателите на кораба „Орион" на НАСА, мениджърите на легендарната мисия OSIRIS-ReX, която взе проба от астероид, астронавта-рекордьор на НАСА Майкъл Лопес-Алегрия и много други. Тя е член е на Европейската федерация за научна журналистика и на Асоциацията на британските научни писатели.

Книгата може да бъде купена от сайта на КК „Труд" и от онлайн книжарниците в страната, на английски - в Aмазон.