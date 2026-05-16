Португалският “Вог” прави световна звезда от дизайнера на Дара Виктор Гарбешков

Космати силуети, фолклор и авангардна естетика превърнаха българина в новото име на модната сцена

От стаята си в Милано, без ателие, без екип и без голям моден бранд зад гърба си младият български дизайнер Виктор Гарбешков стига до една от най-големите сцени в света - “Евровизия”, “Мет Гала” в Ню Йорк и страниците на португалския Vogue. Името му вече стои зад една от най-обсъжданите визии на Дара, а работата му привлича вниманието на международната модна сцена.

Само преди година Гарбешков работи по визия за “Мета Гала” в Ню Йорк с вокалистката на Skunk Anansie Джазел, а днес дрехите му попадат във Vogue, Португалия. Парадоксът е, че всичко това се случва далеч от луксозните модни ателиета, с които обикновено свързваме големите дизайнери.

“Нямам ателие, нямам екип. Всичко се случва в моята стая. Всички дрехи ги правя до леглото си. На снимките изглежда като огромна продукция, но реалността е съвсем различна”, разказва Виктор.

Младият дизайнер е

студент трета година в

престижния университет NABA

Milano, където изучава моден дизайн, но всъщност работи професионално от шест-седем години. Завършил е Националната художествена гимназия по приложни изкуства “Св. Лука” в София със специалност “Моден дизайн”, а още тогава разбира, че иска да създава не просто дрехи, а цели художествени вселени.

“Модата за мен никога не е била просто дреха. Интересуват ме фотографията, видеото, гримът, косата, осветлението, музиката. Искам да създавам цялостни светове – повече изкуство, отколкото просто мода”, казва той. Именно този негов различен визуален език привлича Дара и екипа ѝ. Двамата се познават още от времето, когато Виктор е в 12-и клас. Певицата се чувства "на върха" по нейните думи с визия, която сама избра, но Виктор я превърна в действителност.

“Познавам нейния стилист - Иван Цуцуманов, и когато тя се свърза с мен, веднага знаех, че това ще бъде много готин проект не само защото е много красива, но и защото съм запознат с нея като личност. Идеите ми идваха много лесно и естествено, даже си позволих повече експеримент с визиите, защото знаех, че тя може да им вдъхне живот”, казва Виктор. Двамата създават много любопитни неща през годините, а за “Евровизия” идеята дошла много бързо и трябвало да се реагира подобаващо.

Творческият дует работи по фотосесии, после по музикален клип, а днес заедно създават една от най-разпознаваемите визии около българското участие на “Евровизия”.

Всичко започва с една идея на самата Дара – да бъде модерен кукер. “Когато разбра, че е спечелила българската селекция, тя реши, че иска да бъде един модерен кукер. И нещата се подредиха съдбовно, защото аз вече работех върху подобни космати визии”, разказва дизайнерът. Така се ражда екстравагантният сценичен аутфит, вдъхновен от българските кукерски традиции, но пречупен през футуристичната естетика на съвременната мода. Косматите панталони всъщност са създадени още преди година и половина, а впоследствие цялата концепция около Дара постепенно се развива – от пухкавите елементи още по време на селекциите до финалната визия за европейската сцена.

“Искахме да внесем нещо толкова специфично и разпознаваемо за България в Европа. Кукерите гонят злото, носят енергия, надежда и вяра. Това е древна традиция, която и днес продължава да носи сила”, обяснява Виктор. Идеята за стила на представяне дошла на Дара след участието ѝ в пернишкия фестивал “Сурва”. За него тя си взела специално ушит кукерски костюм и заедно с групата на Йордан, неин приятел, се явили в конкурсната програма. Спечелили вота на публиката и други две отличия. Именно това разпалва страстта на българката да изгради образа си за “Евровизия” с подобно облекло.

Самата дреха, изработена за “Евровизия” от Виктор, е изцяло ръчно направена. Косата по нея не е естествена, а синтетична – решение, което дизайнерът взима съзнателно.

“За мен е важно, когато мога, дрехите да бъдат веган. Истинските кукерски костюми са от животинска козина, от едни козички, всички ги знаят, но в нашия случай решихме да използваме синтетика. Взимам плитки за коса и буквално ги закачам една по една – по дължина, по цвят, по силует”, разказва той.

Черно-бялата визия

е вдъхновена и от

характерната коса на Дара

– русо и черно, превърнати в своеобразно продължение на самата ѝ идентичност.

“Реално дрехата беше превъплъщение на нейната коса, само че като аутфит”, смее се Виктор. Дара с екипа си избра кукерските одежди, за да й носят късмет и вдъхновение.

Процесът около визията се оказва истинско изпитание. Дара през цялото време пътува из Европа, а дизайнерът работи от Милано. Тя така и не успява да пробва костюма нито веднъж предварително. “Уших цялата дреха, без тя изобщо да я е облякла. Завърших я два дни преди събитието, изпуснахме вариантите за изпращане и накрая буквално хванах самолет и я занесох лично”, спомня си с усмивка той.

Макар екипът да очаква сериозна вълна от критики заради нестандартната визия, реакцията се оказва напълно противоположна. “Очаквахме хейт, защото дрехата не е класическа, женствена рокля, а е изцяло космата и много смела. Но се случи обратното – хората я харесаха страшно много”, казва дизайнерът. Според него Дара вече е готова за световната сцена не само визуално, но и като артист.

“Тя направи истинска международна кампания, обиколи много държави с песента си и работи по начина, по който работят големите световни изпълнители. Това вече е стандарт за глобалната музикална индустрия”, смята той.

Междувременно кариерата на Виктор се развива стремглаво и извън България. Освен с Дара, той е работил с Глория Петкова, Диона, Мила Робърт, а миналата година негови дрехи се появяват и на “Мета Гала” в Ню Йорк чрез Джазел – вокалистката на Skunk Anansie.

Португалският Vogue също забелязва младия българин и го кани със свои модели в изданието. В момента текат разговори и с други международни артисти, но Виктор все още пази имената им в тайна.

Въпреки всичко той остава здраво стъпил на земята. “В света на модата всичко се случва много бързо. Аз в момента искам най-вече да завърша образованието си и да разбера механизма на големия моден бизнес – Милано, Париж, Лондон. Има още толкова много, което мога да науча от света”, казва той.

А мечтата му остава същата –

да създава изкуство, което

въздейства емоционално

“Най-важното за мен е, че успявам сам. Без голям бранд зад гърба си, без огромен екип. И когато артисти като Дара ми се доверят, това ме кара да бъда още по-отговорен. Радвам се, че от една стая в Милано мога да стигна до голямата европейска сцена”, казва Виктор Гарбешков. Младият творец работи с Дара още преди да завърши гимназия. Двамата с нейният стилист са великолепна комбинация.

За Виктор Гарбешков магията на модата е най-силна, когато се комбинира с други художествени форми - фотография, макиаж, фризура, видеозаснемане. Той създава минивселени, в които неговите дизайни се появяват между реалността и въображението. Именно силната артистична идентичност у Виктор е забелязана от португалското списание. Той открива у него и нещо друго – смелото използване на балкански и източноевропейски фолклорни елементи, преведени на езика на съвременната авангардна мода. Неслучайно визията на Дара, вдъхновена от кукерите, предизвика интерес и извън България. За западната публика подобни символи изглеждат едновременно древни и футуристични – комбинация, която в последните години все по-силно присъства по световните подиуми.

“Искам хората да чувстват нещо, когато видят дрехите ми. Не просто да кажат “красива е”, а да усетят свят, емоция, енергия. Надявам се това да се случи с колекцията, върху която работя за завършването ми на университета. Тя ще се случи през есента”, казва младият дизайнер, който вече уверено върви от София и Милано към световната модна сцена.