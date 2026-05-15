Защо Джон Траволта и Оливия Нютън-Джон останаха само приятели

Саентология е широко възприемана като силно противоречива религиозна организация, около която през годините са възниквали множество обществени дебати и обвинения. В този контекст в публичното пространство съществуват и твърдения, че тя косвено е могла да повлияе върху развитието на евентуална романтична връзка между актьорите

Джон Траволта и Оливия Нютън-Джон. Двамата се запознават през 1977 г. по време на снимките на мюзикъла „Брилянтин“, който излиза на екран през 1978 г. и се превръща в световен кинематографичен феномен. Лентата остава сред най-популярните музикални филми в историята на киното и изиграва ключова роля за международната слава на двамата изпълнители, съобщава ynetnews.

Въпреки силната екранна химия и дългогодишните им приятелски отношения, в редица медийни публикации се появяват спекулации, че външни фактори, включително връзката на Траволта с Църква на Сциентологията, са могли да окажат влияние върху това отношенията им да не се развият в романтична посока. Тези твърдения не са официално потвърдени от участниците и следва да се разглеждат като непроверени.