Щастието за Теодора Духовникова: Когато звъни, на телефона ми да пише "мама"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Да пътувам в колата и да видя стада, които пасат, и полета и небе, дава ми чувство, че всичко със света е наред, допълва актрисата

За 35-ия рожден ден на "24 часа" си пожелахме щастието да е първа новина за българина. Успели, известни и интересни българи разкриват своята рецепта за щастие. "35 неща, които ме правят щастлив/а" е рубриката, която си подарихме, за да може всички заедно да се замисляме все по-често кое усмихва лицето и душата ни. И в забързаното ни всекидневие да има повече поводи да спрем, да се огледаме, да видим, да усетим, да се насладим на щастието. Такова, каквото е то за всеки от нас.

Днешният участник в рубриката за щастие, с която подаряваме усмивки на българите, е талантливата и красива актриса Теодора Духовникова. Теодора Духовникова, заснета от Владо Карамазов

35 НЕЩА, КОИТО МЕ ПРАВЯТ ЩАСТЛИВА

1. Да спя на дъжд

2. Когато звъни, на телефона ми да се изпише “мама”

3. Чайките на ферибота, с който тръгваме към острова, който обичаме, защото започва лятната ваканция

4. Да си сваля фибите от косата след хубаво изиграно представление в гримьорната ми в театъра

5. Да се разхождам из някой непознат град и Стефан да ме държи за ръка

6. Да видя улицата, на която живея, след като дълго ме е нямало у дома

7. Да си разказваме някакви неща и да се смея с дъщерите ми

8. Да топя вкусен хляб в зехтин

9. Да си пуснем “Най-добрите песни за Коледа”, докато с децата украсяваме елхата

10. Да е лято и да ям дребна риба с ръце

11. Първият таратор след великденските пости

12. Да гледам хубав филм и да плача

13. Горещият душ, когато краката ми са били мокри от снега през зимата

14. Първото “прочитане на маса” на новата пиеса, която предстои да превърнем в спектакъл, и десетте дни преди премиерата

15. “Чао, мама, обичам те” от децата ми, когато излизат от вкъщи

16. Да си разкопчея скиорските обувки след каране и да си поръчам чай

17. Да съм на плажа в късния следобед, когато няма хора, и да чета книга

18. Да танцувам с приятелите ми и да пея парчетата, на които танцуваме

19. Да пътувам в колата и да видя стада, които пасат, и полета и небе, дава ми чувство, че всичко със света е наред

20. Рождените дни на децата ми, писмата, които винаги им пиша

21. Онова дълбоко вдишване, когато съм преодоляла нещо, от което ме е било страх и се е получило добре

22. Да се прибера в хотела на някой град, където снимаме филм, да си взема душ и да пуша, докато си мисля за сцените, които сме заснели през деня

23. Да оправям масата, след като сме имали гости, да зареждам миялната и да допивам чашата с вино

24. Да пукам с ръце балончетата, с които е била опакована чуплива пратка

25. Първите божури

26. Миризмата на огън и нещо, което се пече през зимата

27. Топлината на тялото ми след дълъг преход в планината

28. София през есента, балконите, миризмата на печени чушки

29. Звънът на трамвай рано сутрин

30. Да чувам, че татко се смее

31. Дунавското хоро в 12 на Нова година

32. Справедливостта

33. Мирът

34. Пеперудите в стомаха, че нещо предстои

35. Да се събуждам сутрин и да нямам търпение отново да започне онова нещо с живеенето