Щастието за Теодора Духовникова: Когато звъни, на телефона ми да пише "мама"

За 35-ия рожден ден на "24 часа" си пожелахме щастието да е първа новина за българина. Успели, известни и интересни българи разкриват своята рецепта за щастие. "35 неща, които ме правят щастлив/а" е рубриката, която си подарихме, за да може всички заедно да се замисляме все по-често кое усмихва лицето и душата ни. И в забързаното ни всекидневие да има повече поводи да спрем, да се огледаме, да видим, да усетим, да се насладим на щастието. Такова, каквото е то за всеки от нас.
Днешният участник в рубриката за щастие, с която подаряваме усмивки на българите, е талантливата и красива актриса Теодора Духовникова.
35 НЕЩА, КОИТО МЕ ПРАВЯТ ЩАСТЛИВА
1. Да спя на дъжд
2. Когато звъни, на телефона ми да се изпише “мама”
3. Чайките на ферибота, с който тръгваме към острова, който обичаме, защото започва лятната ваканция
4. Да си сваля фибите от косата след хубаво изиграно представление в гримьорната ми в театъра
5. Да се разхождам из някой непознат град и Стефан да ме държи за ръка
6. Да видя улицата, на която живея, след като дълго ме е нямало у дома
7. Да си разказваме някакви неща и да се смея с дъщерите ми
8. Да топя вкусен хляб в зехтин
9. Да си пуснем “Най-добрите песни за Коледа”, докато с децата украсяваме елхата
10. Да е лято и да ям дребна риба с ръце
11. Първият таратор след великденските пости
12. Да гледам хубав филм и да плача
13. Горещият душ, когато краката ми са били мокри от снега през зимата
14. Първото “прочитане на маса” на новата пиеса, която предстои да превърнем в спектакъл, и десетте дни преди премиерата
15. “Чао, мама, обичам те” от децата ми, когато излизат от вкъщи
16. Да си разкопчея скиорските обувки след каране и да си поръчам чай
17. Да съм на плажа в късния следобед, когато няма хора, и да чета книга
18. Да танцувам с приятелите ми и да пея парчетата, на които танцуваме
19. Да пътувам в колата и да видя стада, които пасат, и полета и небе, дава ми чувство, че всичко със света е наред
20. Рождените дни на децата ми, писмата, които винаги им пиша
21. Онова дълбоко вдишване, когато съм преодоляла нещо, от което ме е било страх и се е получило добре
22. Да се прибера в хотела на някой град, където снимаме филм, да си взема душ и да пуша, докато си мисля за сцените, които сме заснели през деня
23. Да оправям масата, след като сме имали гости, да зареждам миялната и да допивам чашата с вино
24. Да пукам с ръце балончетата, с които е била опакована чуплива пратка
25. Първите божури
26. Миризмата на огън и нещо, което се пече през зимата
27. Топлината на тялото ми след дълъг преход в планината
28. София през есента, балконите, миризмата на печени чушки
29. Звънът на трамвай рано сутрин
30. Да чувам, че татко се смее
31. Дунавското хоро в 12 на Нова година
32. Справедливостта
33. Мирът
34. Пеперудите в стомаха, че нещо предстои
35. Да се събуждам сутрин и да нямам търпение отново да започне онова нещо с живеенето