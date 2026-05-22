Роувър се закле да е най-будният депутат, но само той има право да заспи в залата

Лабрадорът, водач на незрящия Иван Янев, обещава да лае силно срещу несправедливостта и да маха с опашка при добро решение

Той е единственият, който може да си позволи да заспи в пленарната зала по време на заседание на Народното събрание, без да предизвика гняв или да стане за присмех. Макар да не е народен представител, Роувър е 241-ият със запазено място в новия парламент.

8-годишният лабрадор прекрачи прага на 52-ото НС като придружител на депутата от “Прогресивна България” Иван Янев. И веднага се почувства свойски - докато стопанинът му заседава, кучето е спокойно, седи послушно и дори прилягва под депутатската банка. Дава ми съвети, казва с усмивка народният представител. Защото Роувър не “говори” много, но разбира всичко.

И макар да са в парламента вече 15 дни, кучето и Янев още се ориентират в безкрайните коридори на бившия Партиен дом. Опитват се все по-малко да разчитат на подкрепата от колеги, за да свикват с новото място.

А типичното за обучените кучета търпение пролича покрай небивалия интерес към Роувър по време на първата му поява. Той бързо се превърна във всенароден любимец. “Това е моят депутат,

давам му преференция,

най-сетне нещо хубаво в парламента”, “Най-умното същество в парламента”, “Най-после да влезе в Народното събрание някой, който работи” - това са само част от коментарите, които кучето водач предизвика с появата си в НС. А други бяха убедени, че “сега вече наистина ще има промени и мерки срещу жестокостта срещу животните”.

Лабрадорът събра много любов, но и много очаквания да помага на Янев в законодателните инициативи, свързани с осигуряването на достъпна среда и помощ за хората със затруднения.

Роувър и Иван са отбор вече цял мандат - 4 години. Депутатът бил на 6 години, когато при игра с прашки и метална скоба остава без зрение.

Шоколадовокафявият лабрадор е преминал специализирано обучение от фондация “Очи на четири лапи”, той е един от над 100-те ѝ дипломанти.

Животните, обучени в единственото специализирано училище у нас за кучета водачи, трябва да са концентрирани, дисциплинирани и спокойни.

От бебета ги учат буквално да надушват опасности, дупки

и насрещно движещи се хора и коли. За да завърши училището за водачи, повече от 2 години четириногият асистент усвоявал важни умения. А сега заслужено е първото куче водач в българския парламент. С това той влезе в групата на безценните помощници и “очи” на политици - по света не е никакъв прецедент, но за България е.

И по всичко личи, че двамата с Янев са се сработили добре и едва ли ще имат проблеми с новата обстановка. Лабрадорът все още не е водил депутата към парламентарната трибуна, нито пък го е побутвал към банките на опозицията - нещо, което един от най-известните незрящи политици Дейвид Блънкет изпита с кучето си водач в английския парламент. Блънкет е дългогодишен депутат и бивш вътрешен министър, покрай когото много кучета се сблъскаха с политиката от първа линия.

Макар да няма научни доказателства, че домашните любимци говорят, то няма никакво съмнение, че стопаните им ги разбират. Затова и Янев успешно “превежда” на своя помощник и описва във фейсбук заявките на четирикракия си приятел. Възможно е скоро да се сдобие и с

личен профил в мрежата - като златистия ретривър Джени, която стана любимка на Великобритания

през 2024 г. с избирането на Стийв Дарлинг, на когото е куче водач, за депутат от партията на либералите.

Всъщност и нашият герой си имаше своята фейсбук страница “Роувърски сторита”, но от 2023 г. я позаряза и се прехвърли към тази на Янев.

“Аз ще отговарям за кучешките въпроси и за достъпа до лакомствата, а моят стопанин ще се грижи за законите и достъпността, спорта, науката, образованието, културата и социалната политика”, обяви “депутатските” си намерения Роувър през профила на Янев. Положил е и своята клетва: “Заклех се да бъда най-будният депутат - ще лая силно срещу несправедливостта и ще махам с опашка за всяко добро решение, което прави живота ни по-сладък!”

5 дни след изборите, които го изпратиха в парламента, Роувър стана на 8 години - немалка възраст в кучешкия свят. Посрещна празника си с вкусна торта и пастет, а феновете му са наясно, че когато не изпълнява професионалните си отговорности, Роувър обича да играе и да похапва лакомства.

През февруари той преживява и истинска медицинска драма, типична за любопитните кучета - хапва нещо, което не трябва, и дори

стига до операционната маса

Благодарение на бързата намеса на хората, които го обичат, и на медицинския екип положението е овладяно.

И по време на предизборната кампания, и в първите си дни като част от управляващото мнозинство Янев повдига въпроса за създаването на държавна агенция за хората с увреждания. “Сегашният статут на изпълнителна агенция ограничава правомощията ѝ. Трябва ни орган, който да координира всички ведомства и да създаде свързана политика. Крайната цел е повишаване качеството на живот и превръщането на всеки човек с увреждане в активен гражданин”, убеден е той.

49-годишният депутат ще се бори за достъпност не само на хора с увреждания, но и за майки с колички, ще търси решения и на проблеми, свързани с възрастните или с хора от уязвимите групи.

Въпреки зрителните си ограничения Янев е “пристрастен” към образованието и в този парламент е

рекордьор по магистратури, има цели пет

- по история, педагогика на зрително затруднените, публична администрация с профил държавна администрация, творческо писане и спортен бизнес. Автор е на научни статии и книги. Преподавател е по специализирани и адаптирани спортове за хора със зрителни увреждания в НСА “Васил Левски”, както и треньор по шоудаун. Има две дъщери и е млад дядо на момче и момиче.

Влизането му в “Прогресивна България” не е първият му опит да стане политик. През юни 2024 г. беше втори в листите на “Левицата” за столичния 24-и МИР, бил е техен кандидат и предходната година, но на 12-о място. На местните избори през 2023 г. пък бе в листата на “БСП за България”. Тогава, освен за достъпна среда, той се обяви за забрана на тротинетките в София. Настояваше и за строг режим за отглеждане на кучета от бойни породи.