ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Александър Тунчев преподписа с "Арда"

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22856021 www.24chasa.bg

Слави Трифонов: Фактът, че оплюват и иронизират Дара е срамен, но за съжаление някак си стандартен

2448
Слави Трифонов КАДЪР: Фейсбук/Слави Т. Трифонов

"Фактът, че има хора, които я оплюват, иронизират и дори недоволстват, е срамен, но за съжаление някак си стандартен. Но на всички тези - майната им". Това написа във Фейсбук профила си лидерът на ИТН Слави Трифонов по повод участието на певицата Дара в конкурса "Евровизия".

"България е на финал на Евровизия. Това е жестоко, страхотно, важно, полезно, повдигащо самочувствието. И най-вече - гордост и удовлетворение. Да участваме на такъв форум, който се гледа не само в Европа, но и в целия свят, е огромен успех и най-вече заслуга на Дара и екипа, който я е подготвил", пише Трифонов.

"Заради условията на конкурса всички българи извън България трябва да подкрепят нашето българско момиче и да направят всичко възможно тя да спечели. А ние, от територията на България, понеже не можем да гласуваме за нея, можем само да я подкрепяме емоционално и да се надяваме на нейния успех. Самото ѝ участие на финала е вече успех, и то не само за нея, а и за всички нас. Успех, Дара! Сигурен съм, че можеш да победиш!", завършва публикацията си Слави Трифонов.

Слави Трифонов КАДЪР: Фейсбук/Слави Т. Трифонов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Румяна Босева – Лулуто: Това, което те прави стар, е да спреш да се движиш (подкаст)