Слави Трифонов: Фактът, че оплюват и иронизират Дара е срамен, но за съжаление някак си стандартен

"Фактът, че има хора, които я оплюват, иронизират и дори недоволстват, е срамен, но за съжаление някак си стандартен. Но на всички тези - майната им". Това написа във Фейсбук профила си лидерът на ИТН Слави Трифонов по повод участието на певицата Дара в конкурса "Евровизия".

"България е на финал на Евровизия. Това е жестоко, страхотно, важно, полезно, повдигащо самочувствието. И най-вече - гордост и удовлетворение. Да участваме на такъв форум, който се гледа не само в Европа, но и в целия свят, е огромен успех и най-вече заслуга на Дара и екипа, който я е подготвил", пише Трифонов.

"Заради условията на конкурса всички българи извън България трябва да подкрепят нашето българско момиче и да направят всичко възможно тя да спечели. А ние, от територията на България, понеже не можем да гласуваме за нея, можем само да я подкрепяме емоционално и да се надяваме на нейния успех. Самото ѝ участие на финала е вече успех, и то не само за нея, а и за всички нас. Успех, Дара! Сигурен съм, че можеш да победиш!", завършва публикацията си Слави Трифонов.