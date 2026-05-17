А Слави можеше да стане депутат още през 1994-а

5-те удара, след които Трифонов пак стърчи. А след шестия?

Всичко му е на показ! Има си телевизия, преди това - всекидневно тв шоу, все трибуни, откъдето да казва и показва какво се случва с него. Ето с този аргумент преди години Слави Трифонов почти спря да говори с медиите. Достатъчно му е, че целият му съзнателен живот минава публично на малкия екран, а напоследък и в социалните мрежи.

Но както всичко се вижда, така и си остава една от най-потайните и загадъчни знаменитости. Защото не обича да разкрива намеренията си. Затова навремето почти апокрифно се разбра, че си тръгва от Би Ти Ви (преди сам да го съобщи в ефира), тайна беше кога и как ще учреди партията си “Има такъв народ”. А днес новата загадка е дали ще я закрива и какво се случва с телевизията му 7/8.

Излиза ли Слави от политиката?

Този въпрос си задават онези, които “преброиха” парите му след последните парламентарни избори на 19 април. На тях ИТН получи 0,7% от избирателите - процент, за който не ѝ се полага държавна субсидия. Как тогава ще издържа партия без средства?

Но и Слави преброи лоялните към него и ИТН граждани. И им благодари във фейсбук: След тези избори разбрах едно важно нещо. Преброих си приятелите! Вече знам точно колко са - 23 861. Благодаря ви! По-добре да си част от тези, които стърчат, отколкото да си част от многото. Ненапразно Трифонов използва точно този глагол - стърчат, защото стърчането олицетворява донякъде житейската му философия. Думата неизменно се свързва с него още от 2002 г., когато Любен Дилов-син разказва историята му в книгата “Слави Трифонов за стърчането”. Тя не е толкова биография на самия тв водещ, колкото на предаванията, създадени от тях двамата и популярни и до днес, макар отдавна да не съществуват - “Ку-ку”, “Каналето” и “Хъшове”. Както самият Дилов пише, книгата е историята им такава, каквато самият Слави я видя от стърчащото си положение през годините.

Въпреки това онези 23 861 приятели на Слави, гласували за него, си остават доста малка част, след като само преди 5 години, на изборите през 2021 г. - първите, на които новата тогава партия ИТН се явява, тя става втора с 560 хиляди гласа. И за следващите 9 парламента до днес над половин милион постепенно се стопяват, вкарвайки партията в 7 от тях.

Вече като извънпарламентарна

ИТН ще трябва да освободи офисите си

на местата, където те са им дадени от общините. Също и онези, които са нерентабилни, обясни Ася Тодорова, която е пиар на партията и общински съветник от ИТН в София. Но категорично отрече да се подготвя нейното закриване. Нямаме такива намерения на този етап, каза тя пред “24 часа”. Сама прочела подобна информация в жълто издание, но се изненадала, когато тя била препечатана и от по-сериозни медии. Още повече че по думите ѝ партията си има структури по места, както и други общински съветници.

Иначе сайтът на ИТН е изключително прегледен, има образци на декларацията, с която всеки желаещ може да стане партиен член, изброени са координаторите във всеки град, описана е партийната програма, включени са отчетите на министерствата и министрите, издигнали се на поста от квотата на ИТН - Силви Кирилов на здравеопазването, анализ за 2025 г. от Министерството на икономиката и индустрията с министър Петър Дилов, на Министерството на културата по времето на министър Мариан Бачев, отчет на транспортния министър Гроздан Караджов.

Само че последната новина от този сайт съвсем не е нова - от 17 април от предизборната кампания със заглавие “Тошко Йорданов, Павела Митова и Александър Вълчев разговаряха с хората във Войводиново, Татарево, Първомай, Асеновград и Пловдив”. Няма информация какво се случва месец по-късно. Видно е от екрана, че сценаристите, били депутати, се върнаха в тв 7/8 и само Ивайло Вълчев продължава да е в политиката като евродепутат в Брюксел.

Телевизията продължава да излъчва и всекидневно обявява в сайта си съдържанието на предаванията си. Имаме и договори за разпространение, каза Ася Тодорова. Т.е.

не прилича на медия, която е пред закриване,

както пишат жълти издания. Впрочем именно те са една от причините Слави да не обича да разказва намеренията си. Така наскоро беше публикувана фалшивата информация, че тв 7/8, за която всеки абонат на кабелен или сателитен оператор трябва да плаща по 78 стотинки, ако иска да я гледа, вече се разпространявала безплатно.

Не е така. Таксата е същата, но в евро, а в сайта на телевизията изрично е описано: Всеки, който иска да гледа 7/8 TV и споделя нашата кауза за обективна журналистика, свобода на словото и информацията, ще трябва да каже на своя кабелен оператор, че желае 7/8 TV да бъде добавена към неговия телевизионен пакет за цената от 0,40 евро (78 стотинки) с ДДС.

Достъпът е платен и в интернет, ако зрителят предпочита да гледа онлайн. Изисква се регистрация и избор на абонаментен план, като първите 7 дни може да се тества безплатно. После за 1 месец абонаментът е 1,02 евро (2 лева), за 6 месеца - 6,14 евро, като има бонус - 7-ият месец е безплатен, за 1 година - 12,27 евро, с още по-голям бонус - 13-ият и 14-ият месец са безплатни. Трифонов по време на протест пред президентството Снимка: Архив

Тази телевизия всъщност е сбъднатата мечта на Слави Трифонов. Сам я обявява публично в интервю още през 2008 г.: “Седем осми” трябва да има телевизия някой ден. Ако имаме този шанс, вярвам, че ще променим телевизионния пазар.

Създава я 11 години по-късно и на 4 ноември 2019 г. тя тръгва с 5-часова програма между 19 и 0 часа, която се повтаря на следващия ден от 7 до 12 часа, за да стигне до пълни 24 часа в денонощието.

Факт е, че днес пак има доста повторения на предаванията, както и това, че сценаристите, познати от “Шоуто на Слави” още докато е в Би Ти Ви, продължават да са основният гръбнак на програмата. Не само пишат сценариите, но са и водещи.

Никой от екипа на Слави досега не е изричал публично какво точно е онова, което не само ги държи заедно толкова години, а и ги събира в група, подобна на братство, с кодекс на честта и морала помежду им. Отличават се с огромен работохолизъм,

държат на думата си, мълчат пред медиите и всички до един са много талантливи

Слави сам ги подбира - прави “Ку-ку бенд” с някои от най-верните си приятели от музикалното училище в Плевен, където е учил с тях, както и с други от консерваторията, която той завършва със специалност “Виола”. Сценаристите подбира дълги години единствено и само с конкурси, като на първите примерно се явяваха стотици и пълнеха огромната 272-а аудитория в Софийския университет.

Разбира се, десетки си и тръгнаха от компанията му “Седем осми”, с която създава и прави 19 години “Шоуто на Слави”, а после и едноименната телевизия и партията. Някои от тях - твърде близки до него, като Зуека, Росен Петров, Евтим Милошев, Любо Нейков, Иво Сиромахов, Камен Воденичаров, който е изключение, защото след години отново започнаха да работят заедно и днес води предаване в “7/8”. Също и Алекс Раева, Деси Добрева, барабанистът Венелин Венков и любимата му Невена Цонева. От партията си тръгнаха Ива Митева, Андрей Чорбанов.

Нищо лошо няма в подобни раздели, те са част от живота, но Трифонов не ги обича. Въпреки че изпраща хората с добри пожелания, на практика губи връзката си с тях и никога повече не си общуват. Тези, които остават обаче, са верни и на него, и на каузите му.

А те са със сигурност са

поне три - музика, телевизия и политика

Всички, които го познават - всъщност цяла България, са наясно, че Слави обича да пее. Това, разбира се, е по-скоро в кръга на шегата, макар че през годините го е демонстрирал неведнъж с всичките 13 турнета, едно от които в САЩ, както и на концертите в Англия. Затова пък е събрал най-талантливите български музиканти в “Ку-ку бенд”, които, освен че свирят брилянтно, пишат музика, пеят, преподават и на студенти. И нещо, за което отиват голяма част от спечелените от тях пари - всички до един имат скъпи и качествени инструменти, но са наясно, че вложението си струва. Това е и страст на самия Слави, който лично купува някои от музикалните инструменти за колегите си. Слави Трифонов на един от концертите си с типичния си жест - широко разтворени ръце, с които сякаш иска да прегърне публиката СНИМКА: ФЕЙСБУК

През 2003 г. в интервю за “24 часа” казва: Политиката при мен не съществува освен под формата на шеги и закачки. Или когато поканя някой политик да го питам какво прави със съдбата на хората.

Истината обаче е, че цялата му тв кариера е свързана именно с политиката, защото иронията и сатирата в шоуто са основно към нея. Дотолкова са остри понякога, че телевизиите 3 пъти са спирали негови предавания - два пъти в БНТ, после и в Би Ти Ви. Какво се случва след това ли? Дават му мотив сам да поиска да влезе в парламента.

Ако Слави беше станал депутат през 1994-а

На 7 ноември 1994 г. - нарочно избрана дата, Народно движение “Ку-ку” е регистрирано по Закона за политическите партии и подава документи в ЦИК. Негови лица са експродуцентът Петър Курумбашев, идейният бос Любен Дилов-син и бившият новинар Камен Воденичаров. Досущ като партийните централи и “Ку-ку” реди листи, а в тях влизат Слави Трифонов - първи в листата за Плевен, и Зуека.

За да направят партия, са мобилизирани от скандала със студентското предаване “Ку-ку”, спряно на 16 октомври 1994 г. от Хачо Бояджиев, тогава генерален директор на БНТ. По това време “Ку-ку” отдавна не е просто телевизионно шоу. Неговите създатели списват вестник със същото име, издават касети, гастролират с концерти из страната, въртят верига магЪзини, пускат дори фирмени вафли и цигари.

Причината за свалянето на предаването е подготвено, но неизлъчено издание на “Ку-ку”, което представя България като разделена между две суперфирми - “Мултигруп” и “Трон”. В него обект на сатирична интерпретация са шефовете на фирмите - Илия Павлов и Красимир Стойчев, и техните връзки с политиката. Според екипа спирането на шоуто от страна на БНТ няма никакво правно основание и на практика е политически натиск върху медиите.

Същевременно НД “Ку-ку” изобщо не е допуснато до изборите. Формалната причина е, че публикуването на регистрацията му в “Държавен вестник” се забавя, крайният срок за приемане на документи в ЦИК е изтърван и Върховният съд отхвърля движението от участието му в изборите.

Няколко месеца след това - през май 1995 г., Върховният съд заличава от регистрите на политическите партии Народното движение “Ку-ку”. Делото е по искане на главния прокурор Иван Татарчев, според когото движението било регистрирано с процесуални нарушения. Съдиите приемат изводите на главния прокурор, че “Ку-ку” няма характерните черти на политическите партии, макар че признават, че още липсва легална дефиниция на понятието “партия”.

Второто спиране е само след едно издание на новото шоу “Хъшове”

Преди това обаче е знаковото тв предаване - “Пътнико виден, пътнико оff”, излъчено на 17 ноември 1996 г. по БНТ. Няколко месеца преди това - през лятото, е създаден и албумът “Хъшове”, чиито песни звучат като революционни химни през януарските събития следващата година. Месец след тв шоуто - на 18 декември, в Пловдив е първата ярка антиправителствена публична проява - факелно шествие срещу управлението на Жан Виденов!

Кабинетът пада през януари, а година по-късно пада и “Хъшове”. Свалено е на 8 февруари 1998 г. след излъчването на пилотното предаване, защото в разгара на т.нар. Газова война тогава продуцентът “ТриВоДи” ООД (фирмата на Любен Дилов и Слави Трифонов) приема за рекламодател “Овергаз”. Не стига това, ами и шоуто е остра политическа сатира, посрещната на нож от новото ръководство на БНТ и от новото правителство на Иван Костов.

След спирането на предаването екипът му започва да търси по театри и читалища място, където да продължи да го прави, но никой не иска да го приеме. Накрая е приютено в мазето на хотел “България” и се излъчва по Тв 7 по кабел в понеделник. На следващия ден го пускат и други кабеларки. В. “24 часа” също подкрепя предаването и кани негов екип да списва по 2 страници “Хъшове”, които се публикуват всяка събота във вестника.

19 години по-късно е съдбоносното трето спиране, което косвено води до появата на “Има такъв народ” Годжи подава хляб и сол на водещия Трифонов в първото издание на “Шоуто на Слави” по Би Ти Ви на 27 ноември 2000 г. Снимка: Архив

И двете събития на практика са следствие от референдума, организиран от Слави и екипа му през 2016 г. Тогава близо 2 милиона и половина души гласуваха за мажоритарен избор, но парламентът не го призна.

Впрочем през всичките години, в които “Шоуто на Слави” се излъчва по Би Ти Ви, екипът му не спира да се занимава с политика, но само на екрана. През 2009 г. издигат варненска девойка за независим депутат, но неуспешно, две години по-късно подкрепят Меглена Кунева в президентската надпревара, често организират в студиото дебати с лидери на партии по време на предизборни кампании.

Правят го и през 2005 г., когато нито една партия не получава мнозинство и се съставя тройната коалиция. Тогава настроенията са, че именно “Шоуто на Слави” е повлияло на гласуването. Не сме излъчвали някакви политически послания, просто показахме какви хора се опитват да влязат. Вината е на политиците. Досега те бяха свикнали да ни пробутват в общия куп когото си искат. Ако ние им редяхме листите, нямаше да има такива хора вътре и тогава те нямаше да имат толкова катастрофални резултати, казва тогава Тошко Йорданов в интервю за “24 часа”. Странно как историята им даде възможност да го направят - сами да подредят листите си, но това не стигна, за да влязат отново в парламента.

На 27 март 2017 г. обаче - 16 години и половина след старта на “Шоуто на Слави”, Би Ти Ви за първи път спира готов епизод на предаването. Прави го “заради несъответствие със стандартите за телевизионно съдържание”.

Ден по-късно Слави Трифонов разказва на пресконференция какво има в забранения епизод. Диктор е прочел писмото, което тв водещият разпраща преди това до всички медии. В него настоява новоизбраният парламент да започне да работи по непризнатия референдум, иначе е готов да потърси гражданските си права пред Народното събрание.

Реално това става две години по-късно - през 2019 г., когато на 31 юли - в последното издание на “Шоуто на Слави”, обявява от екрана на Би Ти Ви, че ще прави партия “Няма такава държава”. Учредява я на 5 октомври същата година, но съдът не позволява да съществува партия с това име, използвала в символа си знамето на България.

Нови документи, ново учредително събрание и на 16 февруари 2020 г. се появява същата партия, но с ново име - “Има такъв народ”.