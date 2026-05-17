Нов тренд – 40 години вече се празнуват, Сашо Кадиев първи се осмели да не робува на суеверията

Числото на годините вече е повод за рубинен юбилей, а не за помен или поздрав за настъпваща старост

Преди 2 години, когато става на 40 - напук на суеверията и всички предразсъдъци, любимият актьор и тв водещ Александър Кадиев замина на семейна почивка в село Лещен с жена си Ивелина и отбеляза рождения си ден.

Духна свещички, танцува

и се смя,

докато звучеше песента Happy Birthday. И май повлече крак, защото все повече хора днес избират да празнуват 40-ия си рожден ден, без да се страхуват, че може нещо лошо да им се случи след това.

“Парти за началото на 40-те” или “40 години и 1 ден” - с такива имена са популярни тържествата. И не е никаква рядкост вече за 40-ия рожден ден човек да покани приятели и близки на тематичен купон, вдъхновен от любимо десетилетие (примерно празнуват в стил 20-те години на миналия век), или да замине само с любимия до отдавна мечтана дестинация. Защото 40-ата годишнина се приема за достигане на наистина важен етап. Нарича се “рубинен юбилей” и символизира четири десетилетия растеж, мъдрост, но и начало на нова “процъфтяваща” глава в живота. Затова мнозина избират да я отпразнуват със значими, запомнящи се преживявания.

Навършването на 40 г. в никакъв случай не се приема за повратен момент, в който да забавиш темпото или наново да търсиш своя път. А за етап, в който може да осмислиш какво наистина те прави щастлив, удовлетворен и от какво още имаш нужда. Затова и празнуването на годишнината не е тема табу, каквато бе само допреди няколко години, а повод за още хубави емоции.

С този кадър Валери Божинов благодари за пожеланията след 40-ия си рожден ден. СНИМКИ: ИНСТАГРАМ

Така например тази година навръх 40-ия си рожден ден на 15 февруари популярният футболист Валери Божинов реши да е на мястото на най-голямата си страст - футболния терен.

И дори отбеляза хеттрик

за своя отбор

“Казичене” в мача с “Победа Орландовци” в Столичната четвърта дивизия. С неговите голове тимът му надви над конкуренцията, като завърши двубоя с резултат 3 на 1. Той прие с усмивка всички поздрави за 40-ата си годишнина, а ден по-късно си пусна снимка от партито, на което се виждат красива украса, балони и цветя. “С искрена признателност благодаря на всички за прекрасните поздрави. Вашето внимание озари празника ми. Благодаря ви от сърце.”

Голям купон с много приятели и веселие вдигна за 40-ия си рожден ден миналата година и попфолк певицата Роксана, позната от няколко тв формати като “Гласът на България” и “Като две капки вода”.

Роксана вдигна парти и представи нова песен на 40-ия си рожден ден.

Не само че празнува шумно на датата си - 4 октомври, но избра на нея да представи и своя нова песен. И това не ѝ донесе лош късмет - тя дори бе сред участниците в националната селекция за “Евровизия” няколко месеца по-късно. Изпя на живо по БНТ Sae Roma и просълзи мнозина, а после от сърце пожела успех на Дара на конкурса.

Както за рубинената сватба, така и за рубинения 40-годишен юбилей подходящи за подарък са бижута с червения скъпоценен камък. Други избират нещо много по-лично - специално направен фотоалбум с кадри от различни моменти в живота или персонализирана книга, която да събира 40-те любими неща, които приятелите на рожденика обичат у него. За по-романтичните е вечеря с шеф готвач, който приготвя няколкостепенно меню за двама, и то в уюта на дома. Някои предпочитат да си подарят ден само за себе си - да отидат на шопинг, на спа или на някоя друга разкрасителна процедура, така че сами да осмислят тази важна годишнина.

Всъщност схващането, че не трябва да се празнува 40-ият рожден ден, за да не ти се случи нещо много лошо след това, идва от суеверията и народните вярвания. А те, разбира се, влияят най-силно на тези, които вярват в тях. Суеверието е свързано преди всичко със значението, което някои древни култури влагат в числото 40. Така например в Библията пише, че

потопът е продължил

40 дни и 40 нощи,

а Мойсей води евреите в 40-годишен преход през пустинята след излизането им от Египет.

Много народни вярвания за раждането и смъртта също са свързани с числото 40. Бебето не трябва да бъде показвано пред чужди очи до 40-ия си ден. И в 40-ия ден майката и бебето отиват на църква, където свещеник чете чиста молитва за здраве и покровителство, след което бебето се “представя” пред Бог.

40 дни след смъртта се прави помен за покойниците. Служи се панихида (в църква или на гроба), при която свещеникът извършва “равнение на гроба” - символично заравняване на пръстта, тъй като се вярва, че до 40-ия ден душата все още е близо до земята. На 40-ия ден се вярва, че душата чува Божието определение за съдбата си до всеобщото възкресение.

За някои запалените свещи

на тортата на 40-ия рожден

ден могат да накарат

смъртта да дойде

на тържеството, дори в Русия я има поговорката: “Отпразнуваш ли 40, няма да доживееш 50”.

Запознати с картите таро обясняват, че смъртта там е обозначена с буквата М, а на буквата мем в еврейската азбука отговаря числото 40.

Всички тези вярвания са свързани и с природните биоритми на човека, твърдят по-научните обяснения. На границата на 40-те години настъпват сериозни промени в съзнанието и затова в миналото са мислили, че за да върви гладко човек напред в живота си, по-добре да не си прави шеги със съдбата, да я предизвиква и да не устройва пиршества.

Вече е доказано, че човешкият мозък спира да се развива до 40 години - процесът на формирането на префронталната кора завършва именно в този период, тоест човек продължава да се учи до тази възраст, а след това използва наученото през останалата част от живота си.

Вярванията за 40-ия рожден ден имат връзка и с живота в миналото.

Продължителността на живота на предците ни е била доста по-кратка от сегашната. След 40-те години тогава са били смятани за напреднала възраст.

Тялото е започвало да старее, болестите зачестявали и организмът вече не можел да се справя с тях. Празнуването на 40-ия рожден ден е било тълкувано като поздрав към приближаващата старост.

Според едно от суеверията от тази възраст нататък ангелът хранител напуска човека, той остава без върховна защита и трябва сам да се справя с всички неблагополучия.

Преди време суеверието за 40-ия рожден ден дори се е отнасяло само за мъжете, докато за жените е било разпространено друго схващане - че не трябва да отбелязват 53-ия рожден ден.

Днес вече много повече хора се доверяват на здравия разум и отказват да следват такива остарели предубеждения.

Кой навършва 40 през 2026-а

Радина Кърджилова, която ще навърши 40 г. на 17 юни, е в истински подем в кариерата си.

14 януари - Марта Петкова, примабалерина на Софийската опера

24 януари - Петър Куленски, кмет на Пазарджик

26 януари - Ева Майдел, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ

Ева Майдел е един от най-активните български представители в Брюксел, работата й се фокусира върху технологиите, иновациите и икономическото развитие.

4 февруари - Иван Пешев, бивш министър на младежта и спорта

7 февруари - Спас Гюров, колоездач

15 февруари - Валери Божинов, футболист

17 февруари - Методи Ананиев, волейболист от националния отбор

25 февруари - Иван Зарев, волейболист

7 март - Айя Елисавета Андонова, поп певица

9 март - Фахрадин Фахрадинов, актьор

17 март - Виолета Сечкова, бивш тв продуцент, почетен консул на Република Корея в Пловдив

18 март - Деян Иванов и Калоян Иванов, баскетболисти

16 април - Петър Бонев, актьор и фотограф

13 май - Момчил Неков, бивш евродепутат

13 май - Стефан Иванов, писател

16 май - Любомир Божинов, футболист

16 май - Борис Илиев, поп и рок музикант

19 май - Златка Димитрова, Мис Плеймейт

Моделът Златка Димитрова започна кариера в професионалния бокс.

22 май - Олга Борисова, депутат в 52-ото НС

26 май - Георги Валентинов Георгиев, депутат в 51-ото НС

26 май - Анна Величкова (Анна), попфолк певица

30 май - Николай Бодуров, футболист

1 юни - Мирослав Иванов, юрист, политик, депутат

4 юни - Иван Велчев, актьор

5 юни - Лаура Чуканов, български модел в САЩ

14 юни - Стефан Бурджев, бивш зам.-министър на земеделието, бивш депутат

14 юни - Силвия Аздреева, алпинистка, изкачила Еверест, Лхоце и К2

15 май 2022 г. - Силвия Аздреева развява българското знаме на най-високия връх в света Еверест. На 27 юли 2023 г. българката покори и втория най-висок - К2.

17 юни - Радина Кърджилова, актриса

24 юни - Силвия Митева, бивша състезателка по художествена гимнастика

8 юли - Йордан Иванов, депутат в 51-ото НС

13 юли - Мира Бояджиева, актриса

21 юли - Иван Бъчваров, боксьор

30 юли - Александър Александров, футболист

4 август - Лидия Инджова, актриса

5 август - Байрам Байрам, депутат в 51-ото НС

17 август - Невена Цонева, певица

Невена Цонева, която дълги години беше вокалистка в “Ку-ку бенд”, вече изнася концерти с нова група.

18 септември - Анелия Луцинова, актриса

20 септември - Аксиния, поп певица

4 октомври - Йоанна Темелкова, актриса

Тази година, в която навършва 40, е повратна за актрисата Йоанна Темелкова. Тя реши да замине да живее в Испания с мъжа си и детето им.

5 октомври - Валери Домовчийски, футболист

9 октомври - Благой Иванов-Багата, самбист, джудист, ММА боец

15 октомври - Димитър Ганев, политолог

Димитър Ганев, който е съосновател на изследователския център “Тренд”, ще навърши 40 г. на 15 октомври.

3 ноември - Мартин Мартинов, Мистър България 2009

18 ноември - Арсений, Сливенски митрополит на Българската православна църква

23 ноември - Иван Бандаловски, бивш футболен национал

26 ноември - Иван Чепаринов, шахматист

7 декември - Антония Григорова, състезателка по ски и планинско бягане

7 декември - Ованес Торосян, актьор и режисьор

17 декември - Елизабет Паисиева, бивша национална състезателка по художествена гимнастика, помощник-треньор на ансамбъла (девойки)