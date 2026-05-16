Григор Димитров на 35, събира се с Ейса в Париж

Днес Григор Димитров става на 35 години и въпреки оптимизма, че отново му предстоят много победи, едва ли е в най-доброто си настроение. След тежката контузия той не може да намери играта, с която радваше феновете по света, и трупа загуба след загуба. Радостното за Димитров обаче е, че в Париж се събира с любимата Ейса, която ще го подкрепя на "Ролан Гарос".