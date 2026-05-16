Дайте ѝ трофея вече! Дара излиза 12-а във финала на “Евровизия”

Мотивира ме идеята България да бъде забелязана, казва младата ни певица за участието си в конкурса пред "Индипендънт"

“Дара успя!”

“Дайте ѝ трофея вече!”

“България на финала на “Евровизия!”

“Бангаранга” победител! Някой, който може едновременно да пее и да танцува - каква страхотна промяна за “Евровизия”. Това е най-добрата песен от много време насам, определено победител!”

“Поздравления от Румъния! Дара изнесе невероятно изпълнение с много стабилни вокали. Сега разбирам защо е треньор в “Гласът на България”!”

“Дара тази вечер не просто излезе на сцената, тя я превзе. Точно така трябва да изглежда едно модерно участие на България в “Евровизия” - класа, енергия, харизма и изпълнение, което остава в главата и след последната нота. Ако Европа има вкус към силните изпълнители и истинското сценично присъствие, тази вечер България показа, че мястото ѝ е сред фаворитите.”

Всичко това е само малка част от хилядите коментари, които заляха социалните мрежи минути след представянето на българската певица на “Евровизия”.

Дара откри втория полуфинал в четвъртък вечерта с парчето си “Бангаранга” и с много танци и настроение вдигна цялата публика на крака.

Тя бе и първият изпълнител,

когото водещите обявиха, че

се класира за големия финал

в събота, на 16 май.

Дара се включи активно в хореографията на “Бангаранга”.

В него ще се представят изпълнителите от общо 25 страни, а Дара излиза под номер 12. Някои дори видяха в това добър сигнал за шансовете ни в крайното класиране. “Не е случайно, че режисьорите решиха да открият шоуто в четвъртък вечерта с нея. Обикновено се избира най-енергичната песен. Това е окей за полуфинал, но за финал не е добре – там се смята, че ако започваш първи, почти нямаш шанс да спечелиш. Имаме новина от последните часове – Дара ще е 12-а на финала от 25. Не е перфектно, но в сравнение с първия полуфинал, където откри, е доста прилично, че са я бутнали напред. Има любопитна теория сред феновете - продуцентите се кълнат, че подредбата е изцяло режисьорско решение за по-добро шоу, но феновете вярват, че по-добре представилите се се бутат нагоре, тези, които не са се представили добре на полуфиналите - са съвсем в началото”, обясни вчера пред БНТ журналистът Александър Митев, който отразява и работи по много от изданията на песенния конкурс.

“Победата би била невероятна и аз ще се състезавам, за да спечеля, без съмнение. Но това, което ме мотивира не по-малко, е идеята България да бъде забелязана. Наистина забелязана. Ние сме малка страна с огромна културна душа – древна, сложна, упорита в най-добрия смисъл на думата. Имаме музикално наследство, което светът едва е докоснал. Ако “Бангаранга” може да бъде песента, която кара някого в Манчестър, Единбург или Брайтън

да извади телефона си и да

потърси информация за

България – за нейната музика,

нейното крайбрежие,

нейната литература,

нейните хора – тогава вече съм постигнала нещо истинско”, разказва Дара пред британското издание “Индипендънт”.

Българската агитка във втория полуфинал се радва при новината, че Дара се класира за финала. СНИМКИ: РОЙТЕРС

“Бангаранга” е попмузика с фолклорни корени. Самата дума произхожда от ямайския жаргон - означава шум, суматоха, един прекрасен вид хаос. Тя притежава тази сурова, фонетична сила, която не се поддава на превод - усещаш я, преди да я разбереш. Искахме песен, която да може да се появи във Виена, Лондон или където и да е и да те засегне физически, преди да те засегне интелектуално. Когато мисля за това какво всъщност е за мен на най-дълбоко ниво, продължавам да се връщам към кукерите – древния български ритуал, при който мъже се обличат в необикновени костюми с камбанки, кожи и животински маски и обикалят селата в началото на годината, създавайки най-свирепия шум, който може да си представиш. Целта е да се изплашат злите духове. Енергията е преобладаваща, почти плашеща – и все пак е изцяло радостна, изцяло общностна, изцяло жива. Това е “Бангаранга”. Това е шум, огън и ритъм, използвани като сила за добро – за да прогонят всяка тъмнина, която се е настанила, за да съживят стаята.

“Бангаранга” е бунт – но

щастлив. Покана, а не заплаха

Влезте, предайте се на светлините, никой няма да спи тази нощ”, казва още Дара.

Вторият полуфинал на 14 май по БНТ 1 е привлякъл пред малкия екран 685 хиляди зрители в най-гледания момент от излъчването му. Около половин милион зрители (492 хиляди) са следили на живо по телевизорите си концерта, излъчван от австрийската столица, показват данните на пийпълметричната агенция ГАРБ. Но за гледанията му в интернет, където масово младите потребители следят всичко, такава статистика все още няма.

Освен нашата страна на финала на “Евровизия” ще са Дания, Израел, Белгия, Албания, Гърция, Украйна, Австралия, Сърбия, Малта, Чехия, Хърватия, Молдова, Финландия, Полша, Литва, Швеция, Кипър, Норвегия, Румъния, както и т.нар. голяма четворка Франция, Великобритания, Германия, Италия и домакините от Австрия. Крайният вот отново ще се определя поравно от вота на зрителите и на националните журита.

И понеже “Евровизия” чества 70-ото си издание тази година, в последната вечер ще има и много специални гост-звезди. Сред тях ще е и Кристиан Костов - момчето, което донесе на България класирането в челната тройка. С песента си Beautiful Mess Кристиан стана втори през 2017 г., а и сега продължава да е сред най-любимите изпълнители в конкурса.

БНТ 1 ще излъчи концерта на живо от Виена тази вечер от 22 ч.