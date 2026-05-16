Майката на Дара: Тя сбъдва своя мечта, вдъхнови се от Елица Тодорова

Мечтае е за тази сцена, много от отдавна, от много малка. Вдъхновение беше Елица Тодорова с изпълнението на "Вода". Това сподели Катя Ганева, майка на Дара.

"Вижте, аз за полуфинала бях абсолютно убедена, че така или иначе ще се класираме за финала. Сега оттук нататък зрителите имат думата в финалното решение, какво ще преценят за нея. Аз съм сигурна, че тя ще се справи отново блестящо.", допълни още Ганева.

Много труд, амбиция и желязна дисциплина, така Катя Ганева определи пътя на Дара до финала във Виена.

Саня Армутлиева допълни, че участието на Дара на финала на "Евровизия" е показател, че посоката, в която е вървяла в последните 10 години е вярна.

"Тя е добре, нямам търпение да излезе на сцената. Това момиче е някакво невъобразимо същество с огромно количество енергия. Прекрасна е. Настроението ни е добро, но конкуренцията тази вечер ще е огромна и много ми се иска да постигнем много добър резултат и да накараме всички да се гордеят с България и с нашите творци, с музиканти и да дадем хубав знак за нашата страна и да изпълним очакванията на всички от тези, които ни подкрепят не само нас, а и извън границите на България. И в същото време много искам Дара да получи това, което заслужава", каза Саня Армутлиева, продуцент на Дара пред БНТ.