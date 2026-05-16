Джейми Фокс очаква дете от Алис Хъкстеп

Актьорът Джейми Фокс и приятелката му Алис Хъкстеп очакват първото си дете заедно, като двамата са в добри отношения след временна раздяла, съобщи анонимен източник пред списание PEOPLE.

Раздялата е настъпила в период, когато Фокс все още се е възстановявал от мозъчен кръвоизлив и инсулт, претърпени през април 2023 г. по време на снимките на продукцията на Netflix „Back in Action" в Атланта. Актьорът е бил в болница и рехабилитационен център в продължение на месеци, като наново се е учил да ходи и говори.

„Той се опитваше едновременно да върне живота и кариерата си към нормалното. Не беше въпрос на безразличие към нея - просто се опитваше да се върне към нормалния си живот, докато едновременно с това разбира как да балансира сериозна връзка", обяснява източникът.

Множество източници потвърждават раздялата им пред PEOPLE през януари 2025 г., въпреки че двамата са забелязвани заедно няколко пъти през следващите месеци.

„Когато намериха пътя обратно един към друг, Джейми беше на много по-добро място", заяви анонимният източник. „Чувства се отново като себе си. Наистина е много щастлив, че отново ще стане баща." Фокс, носител на „Оскар", вече е баща на две дъщери - Корин, на 31 години, и Анелис Бишъп, на 17 години - от предишни връзки, съобщи БГНЕС.