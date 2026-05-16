Поп иконата Джанет Джексън стана на 60 г.

Джанет Джексън е многостранен артист, който извървява забележителен път – тя излиза от сянката на „малката сестра на Майкъл", за да се превърне в поп икона, олицетворяваща цяло поколение, пише „Билборд". Днес американската певица, актриса, продуцент и танцьор навършва 60 години.

Творчеството на Джанет Джексън се простира до всички кътчета на съвременната поп култура — от емблематичните ѝ музикални видеоклипове и мащабни турнета до света на телевизията, киното, модата и танца, отбелязва „Билборд" по повод годишнината на най-малката сестра на Краля на попа Майкъл Джексън.

След като дебютира през 1982 г. със самостоятелния си албум, носещ нейното име - Janet Jackson, певицата открива истинския си артистичен почерк четири години по-късно с албума Control. Именно с него тя поставя началото на серия от пет последователни албума, оглавили класацията „Билборд 200", и записва първия си голям хит - емблематичната песен When I Think of You. С нея Джанет Джексън за първи път оглавява класацията на „Билборд" Хот 100 през 1986 г., припомня изданието и допълва, че тогава певицата е само на 20 години.

Джанет Джексън има над десет хита под номер 1 в Хот 100 на „Билборд" и други десетки хитове, които оглавяват различни класации на изданието. Най-дългото ѝ „царуване" в класацията Хот 100 е през 1993 г., когато песента ѝ That's The Way Love Goes доминира на върха в продължение на цели осем седмици, отбелязва „Билборд". Днес тя има единадесет студийни албума, пише БТА.

Най-малката сестра на Майкъл Джексън е известна с това, че премахва бариерите пред чернокожите жени в музикалната индустрия. През 2015 г. тя основа собствен звукозаписен лейбъл Rhythm Nation и издава под неговия знак албума Unbreakable, който също става номер 1, допълва изданието.

Призната е за поп икона

Джанет Джексън се нарежда сред най-успешните изпълнители в историята на музиката, отбелязва „Билборд". Тя е носителка на пет награди „Грами", а заради своя принос към музиката през 2019 г. беше въведена в Залата на славата на рокендрола.

Седмица преди 60-ия рожден ден на Джексън нейният легендарен албум от 1989 г. Janet Jackson's Rhythm Nation 1814 беше официално въведен в Залата на славата на „Грами". Това е едно от най-престижните отличия в музикалния свят, което се дава на записи с историческо и културно значение, отбелязва американското списание „Върайъти".

Числото 1814, кодирано в наименованието на албума, се свързва с годината, в която е написан американският национален химн The Star Spangled Banner. Освен това буквата R в английската азбука е 18-та поред, а N е 14-та, като така се получава 1814.

Специално за албума е заснет динамичен 30-минутен черно-бял видеоклип, който включва песните Miss You Much, The Knowledge, Black Cat и Rhythm Nation. Експресивната визуалност, сложната хореография и военните униформи, носени от Джанет Джаксън и от танцьорите в клипа, го превръщат в едно от най-популярните и емблематични музикални видеа в историята на шоубизнеса. Късометражният филм печели „Грами" в категорията „най-добър дълъг видеоклип", се отбелязва на сайта на музикалните награди. The Knowledge пък е смятана за една от любимите песни на брат ѝ Майкъл Джексън, допълва „Билборд".

Джанет Джексън е и първият артист, удостоен със званието „Икона на MTV" през 2001 г. Популярният телевизионен канал създаде тази награда, за да почете изпълнители с огромно влияние върху музиката и поп културата. Седемнадесет години по-късно певицата бе удостоена с почетния приз - „Глобална икона" на Европейските музикални награди на MTV.

„Приемам тази награда с дълбока благодарност! Да те нарекат „икона" е огромна чест, която обаче носи със себе си и огромна отговорност... Аз съм една от тези жени - жени, които са били малтретирани, уплашени и които са живели в страх! Аз заставам до вас! Говорете! Този дух пресича граници, признава достойнството на всеки човек и утвърждава красотата на всяка вяра", каза Джанет Джексън, цитирана от „Вашингтон поуст", по време на речта си, произнесена в духа на международната кампания #АзСъщо (#MeToo) и насочена към жертвите на сексуален тормоз.

Миналата година, получавайки поредното признание – наградата „Икона на годината", заради благотворителните си кампани за борба срещу рака, певицата каза, че няма никакво намерение да спре да танцува. „Върайъти" характеризира изпълнителката като „жена с характер и харизма".

Става майка на 50

Джанет Джексън е деветото дете в семейството на Джоузеф и Катрин Джексън. Родена е на 16 май 1966 г. в щата Индиана, отбелязва Би Би Си. Тя е още дете, когато братята ѝ Джаки, Тито, Джърмейн, Марлон и Майкъл сформират групата Jackson 5, пожънала огромен успех в САЩ. Въпреки че в началото Джанет няма афинитет към музиката, родителите ѝ я включват в Jackson 5. Тя сякаш е предопределена да навлезе в музикалната индустрия заедно със своите талантливи братя и сестри, отбелязва Би Би Си.

В интервю пред Опра Уинфри, което Джанет Джексън дава, когато е на 40 години, певицата признава, че се гордее с голямото си семейство и че иска да стане майка. Десет години по-късно тя ражда първородния си син Ейса, чийто баща е катарският магнат Уисам ал Мана - трети съпруг на Джанет. Според информация на Ей Би Си обаче двамата са се раздели малко след раждането на детето.

Първият съпруг на Джексън е певецът Джеймс Дебардж, като бракът им продължава една година. Вторият ѝ брак с мексиканския танцьор Рене Елисондо продължава девет години и приключва през 2000 г.

„Да бъдеш майка е най-прекрасното нещо", казва Джанет Джексън, цитирана от Би Би Си.

Благодарност към феновете

„Когато бях дете, мечтата ми не беше да бъда певица. Исках да уча в колеж и да стана адвокат", признава Джанет Джексън в емоционалното си слово, когато през 2019 г. е въведена в Залата на славата на рокендрола, отбелязва списание „Ролинг стоун". „Това беше мечтата на баща ми. Той искаше да стана прекрасен артист", разказва тя за началото на музикалната си кариера. „Той ме насърчаваше. Той беше първият, който ме насърчи. Музиката стана моя страст", добавя Джанет Джексън.

Тя казва още, че мечтата ѝ не е била да бъде известна и разкрива, че в семейството ѝ всички са имали специална любов към музиката, танците и пеенето. „Славата дойде в резултат на упорит труд и отдаденост", смята певицата. Джанет Джексън специало отправя думи на благодарност към феновете си: „Вие бяхте с мен на всяка крачка по пътя. По време на всички мои възходи. И във всички мои падения. Никога не съм ви приемала и никога няма да ви приемам за даденост. Обичам ви с цялото си сърце. Благодаря ти, Господи, че ни даде живот и възможност да бъдем добри!"