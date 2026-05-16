Деница Малчева е 58-та Царица Роза на Казанлък

Казанлък има своята 58-ма Царица Роза в лицето на Деница Малчева - абитуриентка от Природо-математическата гимназия в града. Нейни подгласнички са Йоана Мицева - първа подгласничка и Анжела Иванова - втора подгласничка, съобщават от пресцентъра на общината.

Тазгодишният конкурс-спектакъл бе посветен на темата "Красотата - аромат на душата". Конкурсът, който е част от традиционния Празник на розата, е най-старият действащ конкурс за красота в страната, по традиция се организира измежду казанлъшките абитуриентки.

Изборът на Царица Роза 2026 бе поверен на авторитетно с председател проф. Любомир Стойков – изкуствовед, културолог, публицист, медиен експерт и председател на Академията за мода, организираща годишни национални награди "Златната игла". Член на журито беше Негово Превъзходителство Чикахиса Суми – извънреден и пълномощен посланик на Япония в България, който традиционно подкрепя конкурса и културните връзки между Казанлък и побратимените японски градове Фукуяма и Мунаката.

Тридесет и петте казанлъчанки, борещи се за короната на 58-та та Царица Роза, представиха себе си в три кръга с различни тоалети и изпълнявайки няколко танца, подготвени с професионалната помощ на хореографа Гергана Начева.

Публиката видя на сцената кадри от едномесечната подготовка на момичетата за конкурса, която включваше редица социални прояви и работата на кандидатките с екипи от професионалисти - стилисти, коафьори. гримьори, хореографи, фотографи и консултанти.

Деница Малчева ще има възможност като Царица Роза 2026 да посети Япония и да представя Казанлък пред света.

Всички участнички получиха цветя и подаръци, осигурени от различни фирми, ценящи високо красотата на Казанлък.

Кметът на община Казанлък Галина Стоянова подчерта, че развитието на Празника на розата и конкурса „Царица Роза" остава сред основните приоритети на общината, защото те съхраняват духа на Казанлък и утвърждават името му далеч извън пределите на България. По думите ѝ, традицията трябва не само да бъде пазена, но и надграждана, за да продължава да вдъхновява новите поколения.

"В нашата долина има не само красота, има дух и хора, които обичат Казанлък", каза Стоянова.

Конкурсът-спектакъл за избор на Царица Роза 2026 постави тържествено началото на 123-ия Празник на розата.