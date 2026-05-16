След 10 години трансмъж реши, че отново иска да е жена

След близо 10 години прекарани като мъж, трансджендърът Филипа Робъртс решава, че отново иска да е жена. Тя разказва емоционалната си история пред "Дейли мейл".

На 19 години Филипа преминава през операция, която премахва и двете й гърди.

"След като се събудих от упойката, майка ми ме попита дали съм щастлива и аз избухнах в сълзи. Не бях щастлива", разказва тя.

Тогава Филипа се казва Каспър, има брада, мускулесто тяло и си инжектира тестостерон. Години след тази операция обаче мислите й са объркани.

„Осъзнах, че всички, които са приемали тестостерон по-дълго от мен, или са мъртви, или работят в порноиндустрията. Аз не исках това", споделя тя.

Към днешна дата Филипа отново се връща към биологичния си пол. Сега е с дълга руса коса и е трудно да се предположи, че някога се е представяла за мъж. Приемът на тестостерон дълго време обаче има своите странични ефекти. Филипа трябва да се бръсне всеки ден. Нещо, което тя нарича "тъжен спомен за една глупава грешка, която допуснах в младостта си".

Филипа е едва на 29 години и една от хилядите млади хора във Великобритания, които през последните 15 години са решили да сменят пола си.

Тя разказва, че като дете не се чувствала достатъчно добра. В училище тренирала тенис. Навлизайки в пубертета бюстът й пораства значително много, което й навлича вниманието на съучениците.

"Всички казваха, че приличам на порнозвезда", споделя Филипа.

Младото момиче се чувствало уязвимо и започнало да тренира във фитнеса често. В шести клас признала пред родителите си, че е лесбийка. Те не били изненадани.

Филипа започнала да гледа образователни имена за ЛГБТ общността и оттам научила за транс идентичността.

В университета младата жена не успяла да се приобщи. Разказва, че мъжете й обръщали прекалено много внимание заради фигурата й, което я карало да се чувства некомфортно.

"Постоянно им повтарях, че не харесвам момчета и че съм лесбийка, но те не ми обръщаха внимание. Страхувах се, че ще бъда изнасилена", разказва тя.

Младата жена започнала да носи спортни сутиени, за да изглеждат гърдите й по-малки. Дори свалила килограми, като си мислила, че така и бюстът й ще стане по-малък. Не се чувствала в безопасност и спряла да излиза. Изпаднала в такава депресия, че дори направила опит за самоубийство. Лекарите й предписали антидепресанти.

„Подстригах си косата и всичко се превърна в проект за дефеминизация. Работеше. Получавах по-малко внимание и това беше точно това, което исках", споделя Филипа.

Няколко седмици след опита й за самоубийство, тя решила, че иска да смени пола си. За това решение й помогнала ютубърката Айдиън Даулинг – трансджендър активистка с брада, която успяла да промени фигурата си с тестостерон, мастектомия и тренировки във фитнес залата.

„Помислих си: „Ако мога да изглеждам така, ще го направя!" Тя беше закръглена жена, която се превърна в секси мъж с брада, мускули и татуировки. Беше толкова убедителна", разказва тя.

През 2015 г. Филипа уведомила родителите си, че ще смени пола си и вече е Каспър. Описва тогавашния разговор като "труден". Започва да приема тестостерон, предписан й от лекари.

Хормонът ускорява метаболизма на Филипа и променя нагласата й за света.

„Преди бях плахо момиче. И изведнъж излизам на разходка, защото вече не се страхувам", спомня си тя.

В университета мъжката идентичност на Филипа се приема с одобрение. Тя се присъединява към ЛГБТ+ клуб и в крайна сметка става негова председателка.

След като се дипломира тя започва да практикува като самоук татуист. Запознава се с жена, с която започват връзка. Започва да публикува в социалните мрежи все по-често и става инфлуенсър. Филипа се чувства сякаш изживява мечтата си. Продължава да се инжектира с тестостерон и междувременно спира да поддържа връзка със семейството си.

С години обаче в ЛГБТ общността започват да я притискат да помага на младите членове, както и да й натякват, че все още не е истински мъж, защото не е оперирала половите си органи. Такъв вид операция обаче не е за хора със слаби сърца.

Една от техниките се нарича фалопластика. Тя включва вземане на кожа и мастна тъкан от корема, крака или ръката, оформянето им във фалос и прикрепването им към гениталната област. Вагината може да бъде зашита след пълна хистеректомия или да бъде оставена отворена. Неофалусът, както е известен, може да изглежда като пенис от разстояние, но изисква имплантиране на силиконова гелова протеза, за да се постигне ерекция (понякога в неоскорума, изработен от части от гениталиите, се вгражда помпа). Сексуалното усещане не е гарантирано.

Процедурата е необратима, а възможните усложнения включват некроза на кожата, загуба на чувствителност и уринарна инконтиненция. Въпреки това Филипа обмисляла тази възможност. Тя разказва, че е посетила хирург, специалист по промяна на пола, който ѝ показал снимки от процедурата.

„Те бяха ужасни, надхвърлящи човешкото въображение", казва тя.

Все пак тя решила, че процедурата й се сторила твърде драстична. Дори се чувствала сякаш я притискат да стане част от култ. Филипа се опитала да напусне ЛГБТ общността и тогава транс активисти започнали да я преследват и тормозят.

„Те откриват къде работиш, пишат на колегите ти, засипват те със съобщения в социалните мрежи", казва тя. „Опитват се да накарат всички около теб да се отрекат от теб. А след това ти казват да се самоубиеш".

Когато дошъл локдаунът, Филипа се почувствала по-спокойна.

"Вече не бях толкова заобиколена от трансджендъри и осъзнах колко изтощена съм била и какво влияние са ми оказвали", споделя тя.

В социалните мрежи Филипа попада на видеоклип, създаден от Кели-Джей Кийн-Миншул – противоречива личност, която се определя като активистка за правата на жените, но не и като феминистка. Тя се припознава в думите на Миншул.

Следващия месец Филипа публикува пост в социалните мрежи, в който отбеляза, че „Кеймбриджският речник" е разширил определението за „жена", като е включил „възрастен човек, който живее и се самоопределя като жена, въпреки че при раждането му може да е бил определен с друг пол". Филипа пише, че ако биологичните мъже могат да бъдат жени, няма смисъл да си трансджендър. Защо да се опитваш да промениш пола си или половата си идентичност, ако по дефиниция вече притежаваш тази идентичност?

„Знаех, че ще има негативна реакция", казва Филипа. И наистина имаше. Първоначално нейните последователи предполагат, че профилът ѝ е бил хакнат. После, казва тя, започнаха да валят обвинения в трансфобия. На хората им беше казано да не четат това, което тя публикува. Според думите на един пост, това било „опасно". Тя губи хиляди последователи.

С нарастването на нападките работата ѝ като татуист намалява. После нещата стават още по-зловещи. Тя разказва, че транс активисти са се нахвърлили върху приятелката й, изпращайки й съобщения и обаждайки се, тормозейки я постоянно.

„Не можеха да стигнат до мен", казва Филипа. „Затова се насочиха към всички около мен. Искаха максимална вреда – психическа и финансова. Бяха готови на всичко, за да ме стигнат, и това проработи, което мразя най-много". Двете се разделили.

Филипа се тревожела че ако адресът ѝ бъде разкрит, може да бъде изложена на риск от насилие – получавала достатъчно заплашителни съобщения в социалните мрежи, за да се чувства несигурна. Затова през 2023 г. тя трие публичния си профил в Instagram и се мести в Норич. Сменя името Каспър с по-неутралното по пол Робин и отново започва да използва женски местоимения. Тя също така бръсне брадата си – което означава да се примири с мъжествената си челюст, друг ефект от тестостерона.

След две години, през които стои далеч от публичното пространство, Филипа наема място в студио за татуировки в центъра. Тя мисли, че бурята вече е отминала и вече може да започне отново да прави това, което обича. На следващия ден обаче собствениците на студиото получават екранни снимки от постовете на Филипа за ЛГБТ общността. Те се свързват с нея и й казват, че вече не е добре дошла.

В следващите месеци Филипа успява да оправи донякъде отношенията със семейството си. Те все още са хладни, но доста по-добри, отколкото са били след смяната на пола й.

Към момента тя е необвързана. Не знае дали много години прием на тестостерон не са я направили инфертилна. Преди 10 години и предложили да замрази яйцеклетки, но тя отказала, защото не искала да бъде майка.

Филипа споделя, че в момента е самотна и се опитва да се завърне в онлайн пространството. Надява се да вдъхне малко кураж на хора, които преминават през същото.