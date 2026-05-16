Милена Милотинова призова българите в чужбина: Подкрепете Дара на "Евровизия" тази вечер (Видео)

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова се обърна към сънародниците ни в чужбина с призив да гласуват за българския представител на Евровизия тази година - Дара с песента "Бангаранга".

За разлика от ограниченията в полуфиналите, на финала днес за нея могат да гласуват от всички държави, освен от нашата.

„Уважаеми сънародници от чужбина, много ви благодарим за мощната подкрепа за България на конкурса "Евровизия" в четвъртък. Вече сме на финал, нуждаем се от вашата подкрепа и сега. Гласувайте за България, гласувайте за нашия изпълнител Дара, на телефони, които можете да видите в социалните платформи на БНТ. Тази вечер в 22 часа можете да гледате и БНТ1 през цялото време. А гласуването започва с първата песен днес. Дара е с номер 12", казва Милотинова във видеото.

За България може да се гласува от целия свят с №12 – по телефон, чрез SMS или на сайта www.esc.vote, в зависимост от това къде се намирате.

Ако зрителите се намират в участваща държава в "Евровизия", инструкции как да гласуват могат да видят на екрана по време на излъчванията. Ако са в останалата част на света, може да гласуват на www.esc.vote.

На финала в събота DARA излиза с №12, като за България може да се гласува от целия свят:

Албания - SMS 54345/ www.esc.vote

Армения - SMS 1004 Австрия - CALL 0901 050 25-12 / SMS 0901 050 25-12 Азербайджан - SMS 9450 / www.esc.vote

Белгия - SMS 6015 OR 6364

Германия - CALL 01371 3636-12 / SMS 99599 / www.esc.vote

Гърция - CALL 901 901 40-12 / SMS 54222 / www.esc.vote

Грузия - SMS 95100 Дания - SMS 1212 /www.esc.vote

Естония - CALL 900 70-12 / SMS 15415 / www.esc.vote

Италия - CALL 894 001-12 / SMS 475 475 0 / www.esc.vote

Кипър - CALL 900 318-12 / SMS 5511 / www.esc.vote

Латвия - CALL 902013-12 / SMS 1897 / www.esc.vote

Малта - SMS 5061 57 Норвегия - SMS 26900 / www.esc.vote

Полша - SMS 74555 / www.esc.vote

Португалия - CALL 760 200 1-12 / www.esc.vote

Румъния - SMS 1399 / www.esc.vote

Сърбия - SMS 1557 /www.esc.vote

Украйна - SMS 7576 / www.esc.vote

Финландия - CALL 0700 79 1-12 / SMS 173005 / www.esc.vote

Франция - CALL 36 32-12 / SMS 721 21 / www.esc.vote

Хърватия - CALL 06155-12 / SMS 66677 / www.esc.vote

Черна гора - SMS 14741 / www.esc.vote

Чехия - SMS 906 11 13/ www.esc.vote

Швейцария - CALL 0901 54 49-12 / SMS 377 /www.esc.vote

Швеция - CALL 099-212-12 / SMS 72211 / www.esc.vote

Австралия, Израел, Литва, Люксембург, Молдова, Сан Марино, Обединено кралство и останалата част от света - www.esc.vote