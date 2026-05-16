ЮНЕСКО е в Пловдив, вписват римските мозайките в световното културно наследство (Снимки)

Имат всички качества да бъдат одобрени, заяви пред "24 часа" Ирина Бокова

Над 200 000 посетиха Епископската базилика на Филипопол за 5 г. от откриването й

"Римските мозайки на Филипопол имат всички качества да влязат в окончателния списък на световното културно наследство. Те са проучени и съхранени по най-добрия начин".

Това заяви в Пловдив Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО от 2009 до 2017 г.

Тя откри международното събитие във втория български град, посветено на 5 г. от откриването на Епископската базилика и 70 г. от членството на България в световната организация.

Пловдив кандидатства със римските си мозайки от Епископската и Малката базилики и с тези от късноантичната сграда "Ирини". Част от дипломатическият корпус също е в града. Тук са посланиците на Германия у нас Ирене Мария Планк, на Италия Марчело Апичела, на Украйна Олеся Илашчук.

Пред "24 часа" Бокова обясни стъпките, които Пловдив трябва още да извърви до голямото признание.

"България трябва да подготви съответното предложение, което да се внесе в Комитета за културно наследство и той да го обсъди. Това ще стане до началото на следващата година. След това в Пловдив ще дойде мисия от експерти, която да напише доклад и той заедно с оценката на ЮНЕСКО ще отиде година по-късно в Комитета за световно наследство, където ще се обсъжда. В него са експерти от 21 държави. Те ще кажат дали римските мозайки на Филилипопол притежават изключителна универсална стойност. "Това е основният критерий за вписване на един паметник или на комплекс от градската среда", посочи Бокова.

Президентът на "Америка за България" Нанси Шилър е сред важните гости на събитието. С финансовата помощ на ръководената от нея фондация и с усилията на Община Пловдив Епископската базилика беше проучена, реставрирана, консервирана и вече пета година е един от най-емблематичните обекти в страната. През нея за този период са преминали над 200 000 посетители, сочи справката. Президентът на "Америка за България" Нански Шилър и Ирина Бокова в Епископската базилика на Пловдив. Снимка: Радко Паунов

"Това е обект с голяма историческа стойност", посочи още Бокова. Тя припомни, че Пловдив е признат за един от най-старите градове в Европа с непрекъснат живот от над 7000 години. А впечатляващите му мозайки заслужават да бъдат видени от света.

"В глобализирания свят културата играе много важна роля и насърчава интегрирането на обществата", каза още Бокова.

Според нея Боянската църква, Рилският манастир и Старият Несебър са уникални обекти.

"Но в България има тракийски светилища, римски и средновековни останки. Те формират един исторически разказ", изтъкна още тя.

Кметът на италианският град Аквилея Емануеле Зорино посочи сходствата на тяхната базилика с филипополската. Макар тяхната да е построена с век по-рано от пловдивската, двата християнски храма имат доста сходни черти и в архитектурата, и в мозаечното изкуство. Имате нашата пълна подкрепа, заяви кметът на Аквилея Емануеле Зорино. Снимка: Радко Паунов

Разликата е, че в Аквилея са изобразени доста риби - типичен християнски символ. А във Филилопол присъстват различни видове птици. Но и в двете базилики в една от централните сцени е паунът с разперена опашка - основен символ на безсмъртието, възкресението и нетленната душа.

В пловдивската базилика той е изобразен на входа. "Нашият го открихме м.г. Все нещо изскачат изненади от земята", посочи Емануеле Зорино. И в тяхната базилика, и във филипополската се провеждат прояви като концерти, четения, презентации.

"Такива обекти носят потенциал и в културен, и в икономически смисъл. А марката ЮНЕСКО не е просто етикет. Тя ни прави по-видими" каза кметът на Аквилея. "Пловдив има нашата пълна подкрепа за ЮНЕСКО", подчерта Зорино.

Според проф. Елена Кантарева-Дечева, директор на "Старинен Пловдив" и реставратор на мозайките в базиликата, тези обекти обединяват. Тя изтъкна, че по време на реставрацията и консервацията от 2016 до 2020 г. са участвали над 450 доброволци. И по думите й всичко е осъществено по световните стандарти.