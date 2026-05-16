Петър Стойчев и Мариан Бачев с красиви дъщери абитуриентки (Снимки)

"Стефи завърши училище. На добър час!". Това написа Петър Стойчев - известният плувец, който стана и депутат от 52-ото Народно събрание, към кадъра с красивата си дъщеря абитуриентка.

Бившият министър на културата Мариан Бачев също изпраща 12-класничка тази година. Голяма му дъщеря Александрина завършва Американския колеж в София и Бачев сам съобщи, че вече е приета в няколко престижни университета.

Сред тях са Американският университет в Париж, както и друго чуждо висше учебно заведение, популярно с малкия си брой допуснати да учат в него. "От 100 кандидати са приети четирима в него. Няма как да не се гордеем с нейните лични постижения", написа наскоро Бачев.

Още един горд баща се похвали, че дъщеря му завършва средното си образование тази година. Това е рапърът Иван Динев-Устата.

Той публикува два кадъра на порастналото си момиче Ема - единият е от първия й ден, в който прекрачва прага на НГДЕК "Константин-Кирил Философ", а другият - от последния й ден в класическата гимназия. "Честито завършване, Ема!", написа певецът към снимките.