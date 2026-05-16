България взе награда за най-добро артистично изпълнение на "Евровизия"

Дара с екипа си на награждаването днес СНИМКА: БНТ

България получи награда за най-добро артистично изпълнение на „Евровизия“, съобщи БНТ.

Часове преди началото на големия финал на песенния конкурс тази вечер Дара и сценичният екип на песента й "Бангаранга" получиха отличието за най-добро артистично изпълнение според коментаторите на участващите държави.

Наградите „Марсел Безансон“, кръстени на създателя на конкурса „Евровизия“, отличават постиженията на участващите изпълнители и се връчват всяка година непосредствено преди големия финал в три категории – „Награда на медиите“, „Артистична награда“ и „Награда за композиция“.

БНТ 1 ще излъчва финала на "Евровизия" днес в 22 ч на живо от Виена. Дара излиза на сцената 12-а от общо 25-те участници в конкурса. На финала като гост ще пее още един български представител - Кристиан Костов, който класира страната ни на второ място през 2017 г.

