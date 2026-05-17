Историческо! Дара спечели "Евровизия"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дара спечели тазгодишната „Евровизия"!

Тя събра най-много гласове и от вота на националните журита, и от зрителите.

България за първи път печели финал на най-големия песенен конкурс в историята му. И успехът на Дара е феноменален.

Тя излезе на сцената под номер 12 и изпълни ударно парчето си „Бангаранга". Дара пя и танцува с цялото си сърце. Тя бе на сцената с четирима танцьори сякаш в стая, която се върти на 360 градуса, и отново вдигна всички в публиката на крака. Хореографията й е дело на известния шведски хореограф Фредрик "Бенке" Ридман, работил с двама победители в "Евровизия" - Манс Зелмерльов и Немо.

Дара събра най-много точки от вота на националните журита. Той определя половината от резултата на финала.

От националните журита получихме 4 точки от Швейцария, 12 точки от Малта, 8 точки от Люксембург, 5 точки от Азербайджан, 8 точки от Сан Марино, 7 точки от Естония, 8 точки от Израел, 12 точки от Австралия, 7 точки от Германия, 4 точки от Белгия, 5 точки от Швеция, 3 точки от Албания, 10 точки от Кипър, 3 точки от Грузия, 5 точки от Черна гора, 10 точки от Армения, 10 точки от Полша, 6 точки от Гърция, 4 точки от Чехия, 12 точки от Дания, 7 точки от Франция, 3 точки от Норвегия, 3 точки от Италия, 10 точки от Великобритания, 4 точки от Латвия, 7 точки от Сърбия, 7 точки от Молдова, 4 точки от Хърватия, 12 точки от Литва, 4 точки от Румъния.

Не получихме никакви точки само от журитата на Украйна, Португалия, Финландия и Австрия.

Останалата половина от крайния резултат се формира от зрителския вот.

В надпреварата участваха представители на общо 25 страни – България, Дания, Израел, Белгия, Албания, Гърция, Украйна, Австралия, Сърбия, Малта, Чехия, Хърватия, Молдова, Финландия, Полша, Литва, Швеция, Кипър, Норвегия, Румъния, Франция, Великобритания, Германия, Италия и домакините от Австрия. Гласуването започна още в началото на концерта, а не след края на всички изпълнение, както по време на двата полуфинала.

Дара пее "Бангаранга" на финала на "Евровизия". СНИМКИ: РОЙТЕРС

Вечерта откри Джей Джей, който миналата година спечели първото място и така направи Австрия домакин на 70-ото издание на „Евровизия" тази година. Виенският радиосимфоничен оркестър свири на живо пред 10 хилядната публика в зала „Винер Щатхале".

На сцената на финала пя още един българин – Кристиан Костов, който класира страната ни втора на конкурса през 2017 г. Той се включи като специален гост заедно с други знакови изпълнител от „Евровизия", които изпълниха части от популярни песни от 70-годишната история на конкурса. 1789 парчета са представени в него за всички тези седем десетилетия.

Дара танцува и пя с цялото си сърце на сцената на "Евровизия". СНИМКИ: РОЙТЕРС

„България наистина показа всичко тази вечер. Пълноценно изпълнение - мощни вокали, силно сценично присъствие, невероятна енергия и пълноценно танцово шоу, което държеше погледа ви на сцената от началото до края. Това е видът изпълнение, от което се нуждае „Евровизия": модерно, уверено и незабравимо. Честно казано, България заслужава да завърши в Топ 10, а защо не и в Топ 5? Изпълнението имаше всичко: харизма, емоция, хореография, въздействие и истинска победна енергия. Цялостен пакет, който се открои тази вечер. Румъния ви гледа и ви подкрепя. Това бе истински момент за „Евровизия"."

„Гласувах от Полша, късмет. Прекрасно изпълнение! Надявам се да се видим в София през 2027 г.!"

„Гласувах от Гърция!"

„12 точки за нашите съседи България от Румъния. Успех на Дара! Давай „Бангаранга"!

„Гледам от Великобритания и наистина ми хареса – какво представяне. Обожавам го!"

„12 точки от Италия.

„Гласувах от Австралия – „Бангаранга"! Успех"!

„Мачкай, трибагренико български!"

„Хареса ми песента от самото начало! С обича от Малта – 12 точки".

Това са само малка част от стотиците коментари под видеото на българската песен в официалната фейсбук страница на „Евровизия" малко след изпълнението на Дара.

Дара на финала на "Евровизия" СНИМКИ: РОЙТЕРС

Няколко часа преди големия финал тази вечер Дара и сценичният екип на "Бангаранга" получиха отличието за най-добро артистично изпълнение според коментаторите на участващите държави.

Наградите „Марсел Безансон", кръстени на създателя на конкурса „Евровизия", отличават постиженията на участващите изпълнители и се връчват всяка година непосредствено преди големия финал в три категории – „Награда на медиите", „Артистична награда" и „Награда за композиция".

Медийният приз е за Австралия, представена от Делта Гудръм с Eclipse, а отличието за композиция отиде при Сьорен Торпегаард Лунд от Дания за песента Før vi går hjem.