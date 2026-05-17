Шампионката Дара видя съпруга си и засия: Съмнявах се в себе си, но той ме накара да участвам в "Евровизия"

Откакто вдигна трофея за победител в 70-ото издание на "Евровизия", българската гордост Дара се оглеждаше в залата във Виена. Даваше интервю след интервю. На въпрос дали се е обадила на някого, погледна с доза "бангаранга" в погледа си, сякаш питайки: "Ти луд ли си, как точно да открадна време за телефон в тази лудница?". Но всъщност продължи: "Най-близките ми са тук. Съпругът ми е някъде тук в залата". И пак погледна за него. После разказа за облог между двамата от деня преди големия финал. Съпругът й просто бил уверен, че тя ще триумфира. Е - тя спечели. И той спечели!

Влизайки в залата за официалната пресконференция на победителя и сядайки пред масата в шампионско настроение, в миг просто засия. Стана и обяви на всички: "Там в дъното е съпругът ми".

"По принцип съм дисциплинирана, но в момента съм "бангаранга". Искам да благодаря на съпруга си, който ме насърчи да се включа в "Евровизия". Не бях сигурна. Имах съмнения в себе си, притеснения. Но той просто ме подкрепи и ме накара. Каза съвсем категорично: "Звъни веднага по телефона и кажи, че отиваш и се явяваш на това състезание". Благодарение на него, на моето сеейство, на най-близките ми съм на това пътешествие. Дължа на тях възможността да бъда на правилното място с отворено сърце. И благодаря на Господ за всичко. Това е първата победа на България в "Евровизия" въобще в цялата история", бяха първите думи на Дара на шампионската й пресконференция.