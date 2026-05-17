Милена Милотинова след триумфа на Дара: Горда съм да ви кажа "добре дошли в София"

Щастливата Дара: Кмете, надявам се да подготвиш за гостите хубав и голям червен килим

"Толкова много съм горда с представянето на Дара, ама толкова много. Това, което тя направи, е невероятно. Горда съм да ви кажа: "Добре дошли в София следващата година"." Това заяви генералният директор на БНТ Милена Милотинова на официалната пресконференция на българския отбор след победата на Дара и България с песента "Бангаранга" в 70-ото издание на Евровизия.

И докато залата с журналисти аплодира изказването на Милена Милотинова, "приемайки поканата", тъй като страната ни получи правото да организира конкурса заради историческия успех, самата Дара реагира с усмивка и каза: "Кмете, надявам се да подготвиш за гостите хубав, голям червен килим".

"Това, което направи Дара, беше наистина невероятно. Горда съм, че присъствам на финала, след като България се присъедини отново към "Евровизия" след 5-годишно отсъствие. И съм благодарна на целия екип, който стои зад Дара. На нашите партньори. На екипа на Българската национална телевизия. Благодаря ви хора. Бяхте невероятни и свършихте отлична работа", продължи Милена Милотинова.