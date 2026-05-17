Певицата Елизабет: Честита "Бангаранга", България!

"Честита награда, България и честита "Бангаранга", България! Без думи съм, това е огромен фурор!", коментира певицата Елизабет в "Събуди се" по Нова тв след победата на Дара на конкурса "Евровизия".

Тя сподели, че не е спала цяла нощ. И допълни, че през цялото време е усещала как Дара се доближава до първото място и накрая го е спечелила. "Дара е сила и вдъхновение", каза още тя.

Eлизабет подчерта, че Дара е опровергала всички критики и всеки, който я е подценявал: "Европа си има нова огромна звезда и това е Дара".