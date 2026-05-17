Успехът на "Бангаранга" предизвика фурор, поздрави заляха социалните мрежи

България празнува историческата победата на Дара на музикалния конкурс "Евровизия". Изпълнителката на „Бангаранга" вече получи вълна от поздравления. Сред тях беше президентът Илияна Йотова. "Триумф за DARA / Darina Yotova! Триумф за България на Евровизия! Поздравления за целия екип, който стои зад тази категорична победа, поздравления за Българска национална телевизия!", написа президентът.

Премиерът Румен Радев също поздрави Дара за победата в музикалния конкурс. "Българска победа с глобален резонанс! Това ни донесе DARA / Darina Yotova на Евровизия. Поздравления за момичето, което с таланта и професионализма си проби през всички сложни съображения и предубеждения на гласуването", написа той.

Певицата получи поздравления и от редица популярни български певци и артисти.

"Скъпа Дара, от сърце ти пожелавам още много, много успехи!", написа Лили Иванова във Фейсбук, която беше сред първите, които поздравиха певицата за триумфа.

Васил Найденов, Димитър Маринов, Мария Бакалова и още много известни личности също поздравиха младата певица.

Васил Найденов сподели снимка на DARA със спечелената статуетка, а Мария Бакалова изрази възхищението си чрез Instagram стори, в което написа, че е изключително горда с нея.

Писателят Георги Господинов лаконично, но въздействащо написа: „БлагоДара".

Актьорът Димитър Маринов също отправи емоционално послание:

„БАНГАРАНГА идва от ямайски жаргон и означава шум, суматоха, красиво безредие. Думата носи сурова енергия, която не може да бъде преведена – тя се усеща, преди да бъде разбрана. Като щастлив бунт. ДАРА! „Критикуват те само онези, които постигат по-малко от теб." На добър час, Българко!"

Успехът на „Бангаранга" привлече вниманието и на световни медии, които също отразиха победата на българската изпълнителка.

Сред музикантите и артистите, които поздравиха DARA с много емоция, бяха още Деси Слава, Глория, Антоанета Добрева – Нети и Александър Сано.