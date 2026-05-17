Милена Милотинова: Кой казва, че сме малки, МОЖЕМ!

"МОЖЕМ! Доказахме го. Кой казва, че сме малка страна?

Толкова сме големи, колкото са големи мечтите ни. И постиженията ни! Само трябва да си вярваме повече!".

Това пише в Фейсбук генералният директор на БНТ Милена Милотинова.

"Неописуемо щастлива съм. Историческо е. За първи път печелим Eurovision Song Contest - големия песенен конкурс със 70-годишна история. Браво, DARA / Darina Yotova .Браво, Българска национална телевизия", пише още в публикацията.

България ще е домакин на следващото издание на „Евровизия". DARA и „Bangaranga" спечелиха сърцето на жури и публика и триумфираха. За първи път победител печели категорично вота и на журито, и на публиката.

„Толкова съм горда. Това, което DARA направи беше наистина невероятно. Искам да ви кажа „Добре дошли в София следващата година!". Благодаря на целия екип от БНТ, който стои зад Дара, на партньорите ни, на ръководителя на делегацията от Българската национална телевизия – Боряна Граматикова и на целия екип, който БНТ ангажира за представянето на България на Евровизия.", сподели генералният директор на БНТ, Милена Милотинова на официалната пресконференция на победителите след финала на „Евровизия 2026".