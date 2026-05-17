Кристалина Георгиева: С нетърпение очаквам България да бъде домакин на "Евровизия"

"Поздравявам Дара за победата ѝ в тазгодишния конкурс „Евровизия" и всички изпълнители за това, че обединиха толкова много хора чрез силата на музиката. С нетърпение очаквам моята страна, България, да бъде домакин на следващото издание".

Това написа във Фейсбук ръководителката на Международния валутен фонд Кристалина Георгиев по повод победата на Дара в музикалния конкурс.

България победи с 516 точки и сега ще бъде домакин на конкурса през 2027 г. Дара, която представи страната с енергичната песен „Bangaranga", оглави както журито, така и зрителския вот. Израелският изпълнител Ноам Бетан с песента „Michelle" остана втори с 343 точки в оспорван финал.