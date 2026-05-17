ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Михаела Доцова: Дара, ти си пример за човек, който...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22862551 www.24chasa.bg

Кристалина Георгиева: С нетърпение очаквам България да бъде домакин на "Евровизия"

4420

"Поздравявам Дара за победата ѝ в тазгодишния конкурс „Евровизия" и всички изпълнители за това, че обединиха толкова много хора чрез силата на музиката. С нетърпение очаквам моята страна, България, да бъде домакин на следващото издание".

Това написа във Фейсбук ръководителката на Международния валутен фонд Кристалина Георгиев по повод победата на Дара в музикалния конкурс.

България победи с 516 точки и сега ще бъде домакин на конкурса през 2027 г. Дара, която представи страната с енергичната песен „Bangaranga", оглави както журито, така и зрителския вот. Израелският изпълнител Ноам Бетан с песента „Michelle" остана втори с 343 точки в оспорван финал.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Защо от Благоевград до Берковица маслото поскъпва повече от Нидерландия