Кметът на Пловдив: Дара е причината днес да сме заедно

Той намекна, че Пловдив също ще иска да е домакина на Евровизията следващата година

"Има моменти, в които сме ЗАЕДНО! За това заедно днес, причината е ДАРА!" Това написа във Фейсбук кметът на Пловдив Костадин Димитров.

"Тя печели и наградата на публиката, и наградата на журито на Евровизия, а това не се е случвало от 2017г. Благодарение на нея България ще е домакин на Евровизия 2027, а Пловдив е безспорната столица на културата!", пише още Костадин Димитров. Това може би е намек, че Пловдив също ще иска да е домакина на Евровизията следващата година.

Дара победи с 516 точки и сега ще бъде домакин на конкурса през 2027 г. Тя представи страната с енергичната песен „Bangaranga", оглави както журито, така и зрителския вот. Израелският изпълнител Ноам Бетан с песента „Michelle" остана втори с 343 точки в оспорван финал.