Български творци поздравиха Дара за успеха ѝ на „Евровизия“

Български музиканти, актьори и писатели поздравиха Дара за победата ѝ на „Евровизия". България за пръв път печели песенния конкурс и това се случи по време на 70-то издание във Виена. Победата на Дара на „Евровизия" означава, че следващата година България ще е домакин на песенния конкурс.

Васил Найденов поздрави Дара, споделяйки в профилите си в социалните мрежи нейна снимка със статуетката. „Дара печели Евровизия! Браво!", написа естрадният певец.

Актьорът Димитър Маринов също отправи поздравления към Дара в социалните мрежи: „Bangaranga идва от ямайски жаргон и означава шум, суматоха, красив вид безредие. Тя притежава тази сурова, фонетична сила, която не се поддава на превод – усещаш я, преди да я разбереш. Като бунт – но щастлив. ДАРА! Критикуват те само онези, които правят по-малко от теб. На добър час, Българко!", написа Маринов.

Реакцията на актрисата Мария Бакалова дойде също чрез социалните мрежи. Тя публикува снимка на Дара и написа, че много се гордее с българския победител на „Евровизия".

„Дара беше с нива, ужасно много нива, над всеки един друг участник в конкурса. Показа им как се прави! Гордеем се с Дара", написаха от група „Молец". Музикалната формация се състезава с Дара в националната селекция, която излъчи българския представител на „Евровизия 2026".

Музикантът и актьор Владимир Михайлов също поздрави Дара с победата на песенния конкурс във Виена. Артистът на два пъти представи България на „Евровизия" - веднъж като беквокалист на Кристиан Костов в Киев през 2017 г., когато България достигна второ място във финалното класиране с песента Beautiful Mess, както и през 2018 г. кaто част от групата Equinox, представила България на „Евровизия" в Лисабон с песента Bones.

Актьорът Александър Сано пожела на българския победител в „Евровизия" следващата ѝ награда да е „Грами". Той отправи тези думи чрез Фейсбук.

„Честито на всички българи! „Евровизия" ще е в България за първи път, благодарение на DARA и Bangaranga!", написа във Фейсбук и композиторът, писател и автор на песни Вида Пиронкова.

Писателят и носител на международната награда „Букър" Георги Господинов публикува във Фейсбук снимки на финалното класиране и на победителката от „Евровизия", придружени с думата: „БлагоДара!"

Актрисата Теодора Духовникова в пост в социалните мрежи посъветва всички, които са критикували Дара за песента ѝ, повече да не го правят. „И друг път, България, не се отричай от децата си! Дара спечели! България спечели!", написа актрисата.

„Да живее България!", с тези думи певецът Вениамин Димитров реагира на победата на Дара във видео, което сподели в социалните мрежи. Със сълзи на очи той каза, че много се вълнува от факта, че Дара е първият българин, победител в „Евровизия". „Не мразете, хора, обичайте", е посланието на Вениамин.

„От 1994-та не съм се вълнувал така. Bangaranga", написа в социалните мрежи хореографът Явор Кунчев, който също сподели снимка на финалното класиране на „Евровизия". Той сравни триумфа на Дара във Виена с четвъртото място на България на Световното първенство по футбол в САЩ през 1994 г.

Сред музикантите и артистите, които поздравиха Дара, са и Орлин Павлов, Йоанна Темелкова, Деси Слава, Глория и Антоанета Добрева – Нети, пише БТА.