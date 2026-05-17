Емил Кошлуков за "Евровизия": Някой ден ще разкажа цялата история на този успех

Заслуги имат много хора, казва бившият шеф на БНТ

"Някой ден, но не сега, че отиваме да поливаме победата, ще разкажа цялата история на този успех, за който заслуги имат много хора". Това написа във Фейсбук Емил Кошлуков след победата на Дара на "Евровизия".

Ето цялата публикация:

Мили хора, благодаря ви за радостта и подкрепата за Дара! Не мога да скрия колко съм щастлив ( и мъничко горд, признавам си) от победата на нашето момиче! Благодаря ви и за поздравленията, които получих, искрено се трогнах!

Някой ден, но не сега, че отиваме да поливаме победата, ще разкажа цялата история на този успех, за който заслуги имат много хора. Доколкото може, разбира се, не всичко става за публично разказване. Но сега трябва задължително да кажа три неща:

1. Покланям се доземи на моите приятели Любо, Руши, Николинка, Дони, Васко Петров, Богдана, Тони Димитрова, Криско - без вас тази победа нямаше да се случи! Както знаете, скъпи приятели, макар че сестра ми е преподавала на Николинка, а леля ми е оперната певица Лиляна Кошлукова, аз съм музикален инвалид с телк 60%, всичко което знам за музиката съм го научил от вас. Не е много, ясно, но пък винаги мога да разчитам на вас, вие ме подкрепихте и ВИЕ, самите вие сте причината днес цялата нация да се радва на успеха на Дара!

2. Колеги в БНТ, благодаря ви от все сърце, че ми се доверихте. Знам колко трудно беше, знам че сляпо трябваше да ми вярвате на решенията, които взех, знам че имаше много несигурност, но вие не ме предадохте, работихте всеотдайно и днес тази победа е ВАША! Извинете за стреса и напрежението, за разправиите и проблемите, Кремена сигурно още си скубе косите от тих ужас - но имаше смисъл! БНТ завинаги! Най-добрите сте!

3. Специално за колегите в борда - Василена, Антон и Ицо - изкам да ви изкажа публично дълбоката си признателност! Подкрепяхте ме по целия път, а имаше доста, как да го кажа, нетрадиционни решения. Но вие не ме изоставихте, не се огънахте и сега гордо можете да кажете - ние сме единственото ръководство на БНТ, което е печелило Евровизия! Победата е на Дара, но успехът е ваш!

Друг път ще разкажа как направихме песента и цялото шоу, какво се случваше на разни срещи по света, как реших точно сега да върна БНТ в Евровизия, след години прекъсване и как БНТ не даде нито стотинка за това, което си е майсторлък, нали така.

И накрая: Дара, дори с моята музикална инвалидност знаех, че си звезда. Изобщо не съм се притеснявал, когато заложихме на теб. Ти си егати машината! Благодаря ти, че не се уплаши, когато след избора ти те заляха с отрова и омраза! Изправи се и се опълчи на течението, а на гръцки - както вече стана ясно, аз се гърчея доста - има една пословица: Само умрелите риби плуват с течението. Пред теб има световна кариера, за разлика от много други победители преди теб.